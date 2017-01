Polizeibericht Bernau vom 31.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Mit einem gestohlenem BMW hat ein 19-jähriger Mann am Montagvormittag auf der A10 einen Unfall verursacht. An der Ausfahrt Hohenschönhausen kollidierte der Wagen mit einem Skoda, der dort verkehrsbedingt gehalten hatte. Als die Fahrerin des Skoda die Polizei anrief, ergriff der junge Mann die Flucht. Er rannte Richtung Autobahn davon. Aus gutem Grund. Wie sich herausstellte, war der BMW in Hessen gestohlen worden. Die Polizei suchte auch mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Mann. Nach einer Stunde wurde er nahe des Autobahndreiecks Barnim entdeckt. Er gab an, dass man ihm das Auto übergeben habe und er es gegen Zahlung einer Pauschale ins Ausland bringen sollte. Der mutmaßliche Hehler wurde festgenommen.

Trickbetrügergreifen zu

Biesenthal. Die Polizei warnt vor Trickdieben, die in der Region ihr Unwesen treiben. Zu Wochenanfang gab es mehrere Fälle in Einkaufsmärkten in Biesenthal, Wandlitz und Schönwalde. Dort wurden die Opfer durch Personen angesprochen und so abgelenkt, dass sie nicht merkten, wie Komplizen in dem kurzen Moment aus ihren Taschen Portmonees und Handys stahlen. Die Polizei, die über die Trickdiebstähle am Montag informiert wurde, rät noch einmal, auf Wertsachen zu achten. „Handtaschen gehören nicht an den Einkaufskorb, sondern am sichersten geschlossen auf die Körpervorderseite. Das ist vielleicht nicht chic, kann aber vor bösem Erwachen bewahren“, so ein Polizei- sprecher.

Räuber landetim Gefängnis

Bernau. Der Handtaschenräuber, den die Polizei am Sonntag in Bernau gefasst hat, sitzt jetzt hinter Gittern. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den 29-Jährigen, der die Taten in der Bahnhofstraße, der Breiten Straße und am Marktplatz gestanden hatte, Haftantrag gestellt, dem das Amtsgericht Bernau entsprach. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow gebracht.

Komplettradsätzeverschwunden

Wandlitz. Eine Schaden von rund 50 000 Euro haben Diebe in einem Autohaus in der Prenzlauer Chaussee in Wandlitz hinterlassen. Sie waren offenbar am vergangenen Wochenende auf das Firmengelände gelangt und hatten ein Reifenlager und zwei Garagentüren aufgebrochen. Sie stahlen etwa 25 Komplettradsätze.

Berlin: Auf der Sonnenallee behindert eine Baustelle zwischen der Wildenbruchstraße und der Grenzallee in beiden Richtungen den Verkehrsfluss. Die Fahrbahn verengt sich dort bis zum10. April.

Verkehrstipp