Polizeibericht Oranienburg vom 31.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548766/

Oranienburg. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich Einbrecher in der Zeit zwischen dem 16. und 30. Januar Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lehnitzstraße. Die Täter durchsuchten die Zimmer und Schränke. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Weißer Passat gestohlen

Oranienburg. Ein weißer VW Passat im Wert von etwa 20 000 Euro wurde Montag gegen 12.20 Uhr vom Parkplatz einer Firma in der Lehnitzstraße gestohlen. Am Wagen waren die Kennzeichen OHV-OO 47 angebracht. Die Fahndung läuft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03301 8510 zu melden.

Mit viel Alkohol im Blut

Blumberg. Ein 29-jähriger Oranienburger kam Dienstag um 1.35 Uhr auf der schneebedeckten Straße zwischen Birkholz und Blumberg (Barnim) von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto im Straßengraben. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,39 Promille.Sein Führerschein wurde sofort eingezogen.