Polizeibericht Strausberg vom 31.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548767/

Hoppegarten. Am Grünen Bogen fiel der Polizei Montagvormittag ein junges Mädchen auf, das offenbar unverzollte Zigaretten verkaufte. Es konnte keine Ausweise vorlegen. In der Polizeiinspektion musste nun geklärt werden, wer die 15-Jährige ist. Die Ausländerbehörde Berlin hatte ermittelt, dass das Mädchen illegal nach Deutschland eingereist war. Es wurde an das Jugendamt übergeben.

Mit Auto insRutschen gekommen

Petershagen-Eggersdorf. Dienstagmorgen musste die Fahrerin eines VW Polo auf der Altlandsberger Chaussee in Höhe einer Gärtnerei bremsen. Dadurch rutschte sie mit ihrem Auto gegen einen Audi. Verletzt wurde niemand. Schaden: 4000 Euro.

Gegen die Leitplanke gefahren

Wilkendorf. In einer Kurve vor dem Schloss Wilkendorf fuhr ein 40-Tonner Dienstagmorgen, 9 Uhr, gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw konnte, nachdem er wieder auf die Straße gezogen worden war, die Fahrt fortsetzen.