Polizeibericht Freienwalde vom 31.01.2017

Wriezen. Seinen Augen nicht getraut hat der Besitzer eines BMW am Dienstagmorgen. Sein Auto, das er am Abend zuvor gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt hatte, war verschwunden. Bereits um vier Uhr am nächsten Morgen, als der Mann in sein Fahrzeug steigen wollte, fand er den BMW ohne Kennzeichentafeln nicht mehr an dem Abstellort vor. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Pkw ein.

Schlitterfahrt geht glimpflich aus

Wilkendorf. Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Dienstag. Er blieb unverletzt, als sein 40-Tonner am Schloss Wilkendorf gegen die Leitplanke schlitterte. Der Lkw konnte, nachdem er wieder auf die Straße gezogen wurde, die Fahrt fortsetzen.