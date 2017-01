Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 31.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am Montag einen in Berlin gestohlenen VW Multivan auf der Autobahn entdeckt. Eine gemeinsame Streife wollte den augenscheinlich in Polen zugelassenen VW am Rastplatz Biegener Hellen kontrollieren, doch der Fahrer stoppte plötzlich und flüchtete zu Fuß. Kurz darauf wurde der 20-Jährige jedoch gestellt und vorläufig festgenommen. Die polnischen Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug, in dem aber noch die Berliner Originalkennzeichen lagen.

Diebe kommen nicht weit

Ein Mitarbeiter des Kaufland-Supermarktes Heilbronner Straße hat am Montag gegen 18.30 Uhr vier Ladendiebe beobachtet. Er informierte die Polizei und beschrieb die Bekleidung und das Auto der Männer. Polizisten stoppten das Fahrzeug in der Marienstraße. Im Auto lagen mehrere Taschen mit Waren aus diversen Discountern. Die 16, 27, 33 und 34 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen.

Unbekannte zapfen Diesel ab

Von einer Baustelle eines Windparks zwischen Lebus und Schönfließ haben unbekannte Täter aus mehreren Baumaschinen mehr als 1000 Liter Diesel abgezapft. Sie öffneten zwischen Sonnabend und Montag mit einem Universalschlüssel die Tankverschlüsse, um an den Kraftstoff zu gelangen. Der Schaden beträgt geschätzte 1400 Euro.

Fahrräder gestohlen

In der Lossower Lindenstraße sind Diebe in ein Nebengelass eingebrochen und haben zwei Fahrräder und Gartengeräte gestohlen. Der Einbruch wurde am Dienstag gemeldet. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Wohnhaus durchsucht

Unbekannte sind in Bries­kow-Finkenheerd am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kanal eingebrochen. Sie durchsuchten das Inventar und stahlen Computertechnik. Der Gesamtschaden ist noch nicht ermittelt.

Der Blitzer steht heute unter anderem im Weinbergweg.

