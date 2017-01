Polizeibericht Neuruppin vom 31.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wustrau (RA) Eine Strafanzeige wegen Betrugs hat eine Wustrauer Familie bei der Polizei erstattet. Sie hat eine für ihre Verhältnisse außerordentlich hohe Telefonrechnung bekommen. Von deren Anschluss soll zweimal eine 0900- Nummer gewählt worden sein. Die Anzeigende schließt dies vehement aus. Die Kripo ermittelt.

Mülltonne in Flammen

Zechow (RA) In Zechow fing am Montagvormittag eine Mülltonne Feuer. Offenbar war zuvor heiße Asche eingefüllt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.