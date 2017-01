Polizeibericht Gransee vom 31.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548771/

Zehdenick. Währenddie Frau einkaufen war und ihr kranker Mann schlief, drangen unbekannte Täter am Montag zwischen 9 und 10 Uhr in ein Wohnhaus an der Kirschenallee ein. Die Haustür war zwar geschlossen, aber nicht verschlossen. Aus dem Haus entwendeten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Kripo ermittelt.