Bürgermeister reagiert auf Proteste

Ketzin/Havel (MOZ) Gegen den Bau von 17 neuen Windenergieanlagen im Raum Ketzin hatten innerhalb weniger Tage 652 Einwohner mit ihrer Unterschrift in einer Petition protestiert. Diese wurde am 24. Januar vom Falkenrehder Siegfried Grube an Bürgermeister Bernd Lück übergeben (BRAWO berichtete). Nun reagierte der Verwaltungschef auf die Befürchtungen.

In einer der Redaktion vorliegenden Antwort teilt Lück mit, dass es sich nach erfolgter Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung statt der 17 aktuell nur noch um 15 geplante Anlagen-Standorte handelt. Für 10 von diesen 15 seien von den Vorhabenträgern bereits Genehmigungsanträge beim Landesamt für Umwelt gestellt worden.

Lück teilte ferner mit, dass er die in der Petition genannten Argumente nachvollziehen kann, die Stadt aber verpflichtet sei, sich in ihrer kommunalen Bauleitplanung an Gesetzesvorgaben zu halten. So sei während des städtischen Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan der Regionalplan "Havelland Fläming 2020" im Juli 2015 in Kraft gesetzt worden.

Darin ist, kurz gesagt, das Windeignungsgebiet (WEG) 13 "Nauener Platte Ost" mit neuen Grenzen festgelegt worden, wodurch die Stadt gehalten ist, die Sonderbauflächen für Windenergie anzupassen, auf denen Windenergieanlagen (WEA) genehmigungsfähig sein können. Das betrifft konkret die Fläche nordöstlich von Neu Falkenrehde und nordwestlich von Falkenrehde. Um hier Einfluss auf die Genehmigungsfähigkeit neuer WEA nehmen zu können, gibt es unter anderem die Möglichkeit, eine Höhenbegrenzung für WEA im Flächennutzungsplan festzulegen, oder den Geltungsbereich des sich nördlich anschließenden Bebauungsplanes "Renergiefarm Knoblauch" bis auf die südlichen Grenzen des WEG 13 zu erweitern, um die Anzahl der Standorte an dieser Stelle festlegen zu können, heißt es ferner in der Antwort.

Zu der in der Diskussion während der Einwohnerversammlung in Falkenrehde geübten Kritik, dass die Einwohner erst über die Presse von den beantragten zusätzlichen WEA erfahren hätten, verwies der Bürgermeister auf die Veröffentlichungen im Amtsblatt, in dem über alle Verfahrensschritte zu den einzelnen Bauleitplanverfahren informiert wurde. Auch habe es die Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben, während der die Planung einsehbar war. Die Bebauungspläne liegen jeweils vier Wochen zur persönlichen Information aus. Auch könne sich jeder Einwohner an den Sprechtagen bei der zuständigen Sachbearbeiterin in der Stadtverwaltung über die Planungen erkundigen. Der Bürgermeister bittet die Ketziner, davon mehr Gebrauch zu machen.

Die während der letzten Hauptausschusssitzung vorgeschlagene gemeinsame Informationsveranstaltung für die Bürger mit den Investoren, den Stadtverordneten und der Verwaltung findet am Dienstag, den 14. Februar, um 18 Uhr im Ketziner Bürgersaal in der Rathausstraße statt.