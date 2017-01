Polnische Behörde: Walesas Geheimdienstarbeit bestätigt

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Polens Institut für Nationales Gedenken (IPN) sieht die Kollaboration des Friedensnobelpreisträgers und ehemaligen Präsidenten Lech Walesa mit dem kommunistischen Geheimdienst als erwiesen an. Dies gehe aus einer Expertenanalyse der vor rund einem Jahr aufgetauchten Geheimdienstakte "Bolek" hervor, teilte IPN-Ermittler Andrzej Pozorski am Dienstag in Warschau mit.