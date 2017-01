Staatsanwaltschaft: Bundeswehr soll weitere Exzess-Fälle herausgeben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach Bekanntwerden von Exzessen unter Soldaten in einer Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf gerät die Bundeswehr unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Hechingen fordert die Bundeswehr auf, Informationen zu allen bekannt gewordenen Fällen herauszugeben. "Wir haben nur einen Teil des Verfahrens", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Derzeit wird gegen sieben Soldaten wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung ermittelt. Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers vom Montag ist noch unbekannt, ob weitere Vorfälle strafrechtlich relevant würden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548778/

Informationen zu Fällen sexueller Nötigung, die sich Berichten zufolge ebenfalls in Pfullendorf ereignet haben sollen, habe die Bundeswehr noch nicht herausgegeben. Die Staatsanwaltschaft dränge aber darauf, die Behörde habe die Pflicht, Hinweisen auf Straftaten nachzugehen, sagte die Sprecherin. Am Mittwoch wird der Generalinspekteur der Bundeswehr zu einem Termin hinter verschlossenen Türen in der Kaserne erwartet.