Rechnungshof attackiert Senat

Knapp 20 Seiten ist das Schreiben der Brandenburger Prüfbehörde lang, am Dienstag veröffentlicht kurz nachdem bekannt geworden war, dass Michael Müller nun doch Kontrolleur des Pannenflughafens bleiben möchte. Er hatte seinen Rückzug angekündigt für den Fall, dass die Koalitionspartner von den Grünen und den Linken bei ihrer Linie aus Oppositionszeiten bleiben und keine Senatoren in das Gremium entsenden, sondern Fachleute.

Zu Müllers Zufriedenheit, aber zum Leidwesen des Brandenburger Rechnungshofes schicken die Linken nun Kultursenator Klaus Lederer und die Grünen mit Dirk Behrendt den Chef des Justizressorts auf die Baustelle. Kommentar des Rechnungshofes: "Es hat sich bereits erwiesen, dass der von Spitzenpolitikern geführte und besetzte Aufsichtsrat das wesentliche Interesse der Anteilseigner Bund, Berlin und Brandenburg - nämlich den BER zu seiner erfolgreichen Inbetriebnahme zu führen - eben nicht erfolgreich vertreten hat."

Die Prüfer nehmen sich in dem Schreiben viel Zeit für die Begründung ihrer Position. Vor allem verweisen sie auf ihre Analyse des Kontrollverlusts auf der Airport-Baustelle in den Jahren 2010 bis 2013. Von den daraus abgeleiteten Empfehlungen habe sich das Land Brandenburg zumindest einige wesentliche zu Herzen genommen, Berlin jedoch nicht. Der dortige Rechnungshof hat die Machenschaften am BER im Übrigen bislang nicht unter die Lupe genommen.

"Die vielschichtige Problemlage beim Bau des BER verlangt besondere Fachkenntnisse im Aufsichtsrat", schreiben die Brandenburger Prüfer. "Breites Erfahrungswissen und fundierte Kenntnisse in Bezug auf Großbauvorhaben (insbesondere Flughäfen) und Unternehmensorganisation sind erforderlich."

Fazit: "Eine Besetzung des Aufsichtsrats mit Spitzenpolitikern wird dem nicht gerecht." Und das nicht nur wegen des fehlenden Fachwissens der beiden Juristen Lederer und Behrendt, sondern vor allem auch wegen ihrer zeitlichen Beanspruchung als Senatoren beziehungsweise im Falle Müllers als Regierungschef. Nicht zu vergessen weitere von ihnen ausgeübte öffentliche Ämter, wie der Rechnungshof ergänzt.

Die Prüfer appellieren mit deutlichen Worten an die Einsichtsfähigkeit: "Angesichts des komplexen und problembehafteten Großbauvorhabens BER mit seinen hohen Risiken für den Landeshaushalt ist eine besonders hohe zeitliche Verfügbarkeit und fachliche Expertise der Aufsichtsratsmitglieder der FBB erforderlich."

Die Regeln dafür habe unter anderem der Bundesgerichtshof vorgegeben. Mindestanforderung an ein Aufsichtsratsmitglied sei demnach, dass es "alle normalerweise anfallenden Geschäftsgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen kann". Für den Aufsichtsratschef und seinen Vize würden "gesteigerte Qualifikationsanforderungen" gelten. Sie müssten stets soweit im Stoff stehen, dass sie der Flughafen-Geschäftsführung "auf Augenhöhe" begegnen können. Unzulässig sei es, "einen wesentlichen Teil seiner Aufgaben laufend einem Dritten zur selbstständigen Erledigung zu übertragen". Die Prüfer haben massive Zweifel, dass Spitzenpolitiker diese Auflagen erfüllen können.

Dem Land Brandenburg hatte der Rechnungshof bereits 2014 vorgeschlagen, die Aufsichtsratsmandate je zur Hälfte mit externen Fachleuten und geeigneten Landesdienern zu besetzen. Daraufhin zog Brandenburg seine Minister aus dem Gremium ab. Das Land wird derzeit von den Staatssekretären Daniela Trochowski und Rainer Bretschneider sowie dem Cottbuser IHK-Chef Wolfgang Krüger und einer Vorständin der Landesinvestitionsbank ILB vertreten.