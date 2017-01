Trainer-Lob für Fabian Hahn

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit dem ersten Heimsieg der gesamten Saison haben die Basketballer der BG Schwedt die Vorrunde in der Herren-Oberliga abgeschlossen. Schlusslicht BBC Cottbus II wurde mit 79:53 klar bezwungen.

Korb im Visier: Der Schwedter Felix Hornig (2.v.l.) versucht sich gegen den Cottbusser durchzusetzen. Teamkollege Fabian Hahn (2.v.r.) beobachtet die Situation. Beide Oderstädter gehörten in diesem Spiel zu den besten Akteuren.

Nur drei ihrer 14 Partien in der sogenannten Hauptrunde 2016/17 haben die Oderstädter siegreich bestritten. Bei anderen Spielen ging es mehr oder weniger knapp zu (so beim jüngsten 63:65 in Lauchhammer). Die heftigste Klatsche erlebte die Mannschaft von Coach Uwe Schreiber mit 40:144 beim Staffel-Primus USV Potsdam.

Das Kellerduell am zurückliegenden Sonnabend galt sozusagen als letzter Test vor dem Start der Abstiegsrunde. Die Oderstädter wuchsen dabei nicht gerade über sich hinaus, mitunter hatte man durchaus den Eindruck, dass in diesem im Grunde unbedeutenden Vergleich (die Platzierungen der Vorrunde standen bereits fest) keine hundertprozentige Konzentration bei allen Spielern vorhanden war. Zu einem sicheren Sieg reichte es gegen die punktlosen Gäste von BBC Cottbus II aber trotzdem. Jedes Mal, wenn die Schwedter aggressiv in der Abwehr agierten und ihre Angriffe mit dem nötigen Tempo und guter Präzision vortrugen, war die junge Gäste-Vertretung ziemlich überfordert. Folgerichtig gelang nach sechs Niederlagen endlich der erste Heimerfolg. Eine besonders gute Leistung bescheinigte der Trainer diesmal Fabian Hahn, der mit 17 Zählern die meisten Punkte erzielte und zudem mit sechs Offensiv- und 13 Defensiv-Rebounds in die Statistik einging sowie eine kämpferisch starke Leistung als Center zeigte.

Insgesamt hat Uwe Schreiber in der Hauptrunde 18 Akteure eingesetzt - bei jeder Partie war nur Toni Gubernus mit dabei. Unter den zehn besten Werfern der Liga befindet sich vom Schwedter BG-Team ausschließlich Patric Matejcek als Neunter, unter den besten 3er-Schützen sind Tom Lindemann (6.) und Toni Gubernus (8.).

Drei weitere Heimsiege sind nun zwischen Ende Februar und Anfang April noch möglich. Und dreimal bekommen die Oderstädter auch noch die Chance, auswärts auf Korb-Jagd zu gehen. Nach mehrwöchiger Punktspielpause beginnen am 25. Februar die Spiele in der sogenannten Meisterrunde (Teams auf den Plätzen 1 bis 4 der Hauptrunde) sowie im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine, vielleicht sogar zwei Mannschaften, müssen den Weg in die Landesliga antreten. Keine Frage: BBC Cottbus II dürfte auch bei diesen Vergleichen der krasse Außenseiter sein. Die übrigen drei Teams scheinen aber halbwegs auf Augenhöhe zu agieren, wie die jüngste unglückliche Schwedter Niederlage beim Tabellenfünften in Lauchhammer zeigte. Also: Der fünfte Rang sollte als Zielstellung gelten!

Eine gute Ausgangsposition können sich die Schwedter Herren mit dem möglichst zweiten Heimerfolg schaffen, wenn am 25. Februar im Vergleich Siebter gegen Sechster die Baskets aus Brandenburg in der Dreiklang-Sporthalle zu Gast sind. Dann geht es noch dreimal zu Auswärtsspielen, ehe am 25. März und 1. April die Abstiegsrunde nochmals mit zwei Heimpartien hoffentlich erfolgreich beendet werden kann.