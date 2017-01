Ungeschlagen zum Titelgewinn

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei zeigte das Team schon während der Gruppenphase, dass im Kampf um den Titel mit ihnen zu rechnen sein wird. Ohne Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 15:5 beendeten sie ihre Gruppe B vor dem späteren Finalgegner Mühlenbeck, dem FC Eisenhüttenstadt, Hertha BSC und dem BSV Blumberg.

Wesentlich enger ging es da in der Gruppe A zu. Der FSV Basdorf setzte sich hier mit sieben Punkten als Erster durch, während die Panke-Kicker und Union Berlin sechs Punkte auf ihrem Konto hatten. Lediglich ein erzieltes Tor mehr gab den Ausschlag zugunsten der Panke-Kicker. Union landete in der Gruppe somit auf dem dritten Platz, gefolgt vom Vorjahressieger Klosterbrüder und der TSG Einheit Bernau.

Nachdem Mühlenbeck den FSV Basdorf im ersten Halbfinale mit 3:2 schlagen konnte, setzten sich die All-Stars mühelos mit 4:1 gegen die Panke-Kicker durch. Während die Bernauer in der Gruppenphase noch mit 3:1 gegen Mühlenbeck siegten, wurde das Finale etwas knapper, aber dennoch setzten sich die Bernauer verdient durch.

"Das Turnier hat allen Teams viel Spaß gemacht", so Steffen Scholz nach dem Turnierende. Neben dem Turniersieg konnte sich auch Einheits Daniel Leetz über die Auszeichnung als bester Spieler freuen. Einziger Wehrmutstropfen: Ingo Langrock, der mit sieben Treffern bester Torschütze wurde, prallte im Finale beim Kopfballduell mit seinem Gegenspieler zusammen und brach sich die Nase. "Ich spüre gar keinen wirklichen Schmerz, außerdem haben wir gewonnen, da kann man so eine Verletzung auch mal verkraften", erzählt Langrock anschließend lachend.

So siegte am Ende das All Stars Einheit Bernau vor dem SV Mühlenbeck und den Panke-Kicker. Auf Platz vier landete der FSV Basdorf vor dem FC Eisenhüttenstadt und Union Berlin. Das Tabellenende belegten Hertha BSC, die Klosterbrüder, BSV Blumberg und die TSG Einheit Bernau.