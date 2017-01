Kreuzfahrten immer beliebter

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Auswahl an Reisezielen ist endlos: Südamerika oder Nordsee, Kanarische Inseln, Bulgarien oder Thailand. Wohin es die Menschen der Region in ihrem Urlaub verschlägt, wissen die hiesigen Reisebüros. Dort stehen die Urlaubswilligen zurzeit Schlange.

Fürstenwalder zieht es raus aufs Meer. Kreuzfahrten seien der Renner bei den Urlaubsbuchenden, sagt Michael Schlupp vom Reisedienst Süd. In seinem Büro in der Gärtnerstraße oder bei Reisewilligen Zuhause verkauft er von Jahr zu Jahr mehr Schiffsreisen. "Beliebte Ziele sind vor allem die Norwegischen Fjorde und das Mittelmeer", sagt der Inhaber des mobilen Reisebüros. Viel auf einmal sehen und bequem reisen wollen aber nicht nur die über 50-Jährigen. "Auch Familien mit Kindern buchen verstärkt Kreuzfahrten." Sie wollten diese Art zu reisen einfach ausprobieren, erklärt Michael Schlupp.

Vollkommen als Reisedomizil verschwunden seien die Türkei und Tunesien. "Diese Länder sind gebeutelt." Und das nicht einmal aufgrund der Terrorgefahr: "Bei einer Auslastung von 20Prozent sind die Reisenden skeptisch, ob der Service in den Hotels derselbe ist". Fragt man den Reisebüro-Inhaber nach den Top-Zielen für den Sommerurlaub, kommen ohne zu Zögern "Griechenland und Malta". Die All-Inclusive-Buchenden, die immerhin 60 Prozent ausmachten, könnten sich in diesen Ländern darauf verlassen, "dass vier Sterne auch wirklich vier Sterne sind". Dafür seien sie auch bereit, mehr zu zahlen als etwa für eine Reise nach Spanien.

Auch wenn die Zeit der Lastminute-Buchungen vorbei sei: "Viele lassen sich noch Zeit mit der Reiseplanung", schildert Michael Schlupp seinen Eindruck. Ein möglicher Grund seien die Terrorwarnungen in einigen Ländern.

Teils ähnliche, teils andere Beobachtungen macht Andreas Forchheim vom Touristic Center in der Feldstraße. Auch er beobachte einen Zuwachs bei Buchungen für Kreuzfahrten. Als Ziel, das gut laufe, nennt er außer Griechenland aber auch Spanien inklusive der Kanarischen Inseln, außerdem Portugal und die Karibik. "Sichere Reiseziele brummen", hat er festgestellt. Einen Rückgang stelle er hingegen bei Ägypten und Tunesien sowie der Türkei fest. "Obwohl es in der Türkei tolle Hotels gibt, die man jetzt deutlich günstiger bekommt als früher."

Insgesamt sei der Andrang in seinem Büro dieses Jahr "gefühlt" größer als sonst. "Die Leute reisen nicht weniger, sie wählen nur andere Ziele als früher", sagt Andreas Forchheim. Speziell für die Herbstferien sei der Andrang bereits groß, da Familien mit schulpflichtigen Kindern dann weniger Auswahl bei der Terminplanung haben als im Sommer. Flüge an den Wochenenden ab Berlin seien für die Herbstferien teilweise bereits ausgebucht. Als Alternative empfiehlt Forchheim in solchen Fällen einen Abflug ab Leipzig. "Da dauert die Anreise mit dem Auto nicht so viel länger als nach Tegel", sagt er.

Gerade für Familien, die auf preisgünstige Kinderermäßigungen setzen, wird es allerhöchste Zeit zu buchen. "In den Sommerferien gibt es bei einigen Veranstaltern schon Engpässe bei den Flügen", sagt Wolfgang Siek vom KSK-Reisebüro im Kaufland Nord. Dort herrscht zurzeit reger Andrang an Urlaubswilligen. Beliebte Ziele sind auch hier Griechenland, Spanien und minimal Zypern. Türkei und Nordafrikawerden wegen der Sicherheitslage nicht nachgefragt.

Und jetzt, während der Winterferien? Da sind nicht nur Ziele im Süden angesagt. "Erzgebirge und Harz sind so gut wie ausgebucht", sagt Forchheim.