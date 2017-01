Absage an eine Messe-Fusion

artikel-ansicht/dg/0/

"Die SAM bleibt die SAM", bringt es der Landtagsabgeordnete Mike Bischoff auf den Punkt. Er hatte die Schwedter Studien-und Ausbildungsmesse gemeinsam mit dem Verein "junge wirtschaft schwedt" aus der Taufe gehoben und in den vergangenen 15 Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Jetzt klopfte die Unternehmervereinigung Uckermark an und fragte, ob ihre Wirtschaftsmesse "Inkontakt", zuletzt wegen Finanzierungssorgen und Standortdiskussionen in die Kritik geraten, nicht mit der SAM kooperieren, zusammenarbeiten, sprich fusionieren könne. Dem erteilte der Verein als Messeveranstalter jetzt eine deutliche Absage.

Hagen Gohlke, frisch wiedergewählter Vorsitzender der Jungen Wirtschaft: "Die Mitglieder unseres Vereins haben den Antrag der Unternehmervereinigung einstimmig abgelehnt und sich damit gegen eine Zusammenlegung von SAM und Inkontakt entschieden. Wir veranstalten die Ausbildungsmesse seit 15 Jahren als reine Fachmesse, bringen Unternehmen, die Nachwuchs suchen, mit Jugendlichen, die Ausbildungsplätze suchen, zusammen. Unser Ziel ist die Förderung der Jugend. Das Konzept funktioniert, die Messe ist erfolgreich. Solange es dafür einen Bedarf gibt und die Aussteller das wollen, werden wir das weiter tun."

Die Idee zur Fusion beider Messen stammt aus dem InvestorCenter Uckermark (ICU), der Wirtschaftsfördergesellschaft der Uckermark. Die hatte vorgeschlagen, die Messen zu bündeln und damit im Hinblick auf die Kreisgebietsreform auch den Messeauftritt der uckermärkischen Wirtschaft zu stärken. Die Unternehmervereinigung Uckermark griff den Vorschlag gern auf, ohnehin um inhaltliche Neuausrichtung bemüht, um wieder mehr Zuspruch von Ausstellern zu erhalten. Einige Firmen hatten der Inkontakt den Rücken gekehrt, da ihnen die Leistungsschau mit Volksfestcharakter offenbar nicht so wichtig war wie der Auftritt auf der Studien- und Ausbildungsmesse, zu der nahezu alle Schüler aus Schwedt, der Uckermark, dem Barnim und neuerdings sogar aus Polen kommen. Mittlerweile sucht jede Branche guten Nachwuchs.

Die "junge wirtschaft" kennt natürlich die Schnittmenge von Unternehmen, die auf der Inkontakt und auf der SAM ausstellen. Eine Verschmelzung einer Publikumsmesse für 5000 Besucher im Juni mit einer Ausbildungsbörse für junge Leute, die gezielt im September stattfindet, um eine langfristige Berufsorientierung zu ermöglichen, das wollten die jungen Unternehmer aber nicht. Sie können es sich auch leisten, denn anders als die Inkontakt kommt die SAM seit Jahren ohne Fördermittel von Stadt, Landkreis oder Land aus. Die SAM wird von der Wirtschaft unterstützt, die sie braucht: PCK, Leipa, Sparkasse.

Siegmund Bäsler, Chef der Unternehmervereinigung , sah die Absage sportlich: "Es war ein Angebot, mehr nicht."