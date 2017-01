Schwerverletzte bei Unfällen im Schneesturm

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Mehrere schwere Verkehrsunfälle haben sich am Montagabend durch den erneuten Wintereinbruch im Barnim ereignet. Insgesamt wurden dabei zwei Frauen und ein Mann schwer verletzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548788/

Am Montagabend war ein 43-jähriger Fahrer gegen 20.45 Uhr mit seinem Sattelzug samt Auflieger auf der Autobahn A 11 in Richtung Dreieck Barnim unterwegs. In einem Schneesturm geriet das Gespann auf der zugeschneiten Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bernau-Nord und -Süd ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Lkw zusammen. Der mit 20 Tonnen Bauholz beladene Sattelzug kippte um. Der 43-jährige Fahrer musste mit schweren Verletzungen im Rettungswagen ins Krankenhaus Buch gefahren werden. Der 41-jährige Fahrer des zweiten Lkw blieb unverletzt.

Die Feuerwehr wurde zum Abbinden mehrerer Hundert Liter Diesel eingesetzt. Die Autobahn musste auch noch am Dienstag für die Bergung des umgestürzten Sattelzugs gesperrt bleiben.

Schwere Verletzungen erlitt auch eine Frau, die auf der L 200 zwischen Schwanebeck und Bernau mit ihrem Pkw auf glatter Fahrbahn mit einen Baum kollidiert war. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Straße blieb voll gesperrt. Dieser Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr.

Bei einem Unfall nahe Klosterfelde wurde eine Frau schwer verletzt, die mit ihrem Pkw gegen einen Baum gekracht war. Sie wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät befreit werden. Auch sie war offenbar auf der verschneiten Fahrbahn zu schnell unterwegs.

Nicht allein der Winter, auch Alkoholkonsum führte zu einem Unfall zwischen Birkholz und Blumberg. Gegen 1.35 Uhr war dort ein Auto im Straßengraben gelandet. Der Atemalkoholtest ergab beim Fahrer eine Wert von 3,3 Promille.