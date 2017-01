Martin-Schulz-Effekt: Neueintritte noch marginal

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Martin-Schulz-Effekt hat sich bei der SPD Havelland mit Blick auf die Mitgliederzahlen bislang noch nicht so stark ausgewirkt. Laut Angaben von Unterbezirkschef Martin Gorholt verzeichnete seine Partei in den vergangenen Tagen nach dem Feststehen der Kanzlerkandidaturerklärung des designierten neuen SPD-Bundesvorsitzenden aber "immerhin fünf Neueintritte", darunter "namhafte Kulturschaffende". Insgesamt haben die havelländischen Sozialdemokraten damit weiterhin rund 500 Mitglieder.

"Wir müssen abwarten. Ich denke, es werden noch mehr Neueintritte online bei der Bundes- und Landes-SPD registriert worden sein. Es dauert etwas länger, bis das Ergebnis auch im Havelland vorliegt", so Gorholt. Dennoch verspüre auch er eine Aufwärtsentwicklung durch Martin Schulz. Dieser habe mit seinem Charisma Schwung in die SPD hineingebracht. Zudem sei die Stimmungslage in den Ortsvereinen deutlich besser als zuletzt.

Obwohl sich Schulz inhaltlich-programmatisch auf Ebene der Bundespolitik bislang noch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt hat, ist für Gorholt auch aus havelländischer Sicht vor allem ein Punkt bereits eine Bestätigung: die Kitagebührenfreiheit. "Das ist bekanntermaßen auch unser Anliegen."