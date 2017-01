VC Fortuna korrigiert sein Saisonziel

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (RA) Es läuft rund derzeit fürs Volleyball-Team von Fortuna Kyritz. Am Sonnabend zog der Sechser von Steve Redel mit zwei deutlichen Heimsiegen sogar am Spitzenreiter aus Zepernick vorbei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548792/

Punktgleich liegen Zepernick und Kyritz nun nach jeweils drei Niederlagen gleichauf, die Fortunen dank des einen mehr gewonnenen Satzes sogar auf Rang eins. Zum entscheidenden Duell kommt es am 4. März. Dann in Kyritz, wo Fortuna sich für die Tie-Break-Niederlage vom 1. Oktober revanchieren will. Die Knatterstädter haben es also in eigener Hand, einen weiteren Verfolger abzuschütteln.

Das gelang am Sonnabend mit dem 3:1 gegen VC Blau-Weiß Brandenburg II bereits. Wie wichtig dieser klare Sieg war, unterstreicht der Blick auf die Tabelle: Brandenburg reiste mit zwei Saisonniederlagen an, liegt nun aber sechs Zähler hinter dem Führungsduo. Basierend auf einer "ganz starken Annahme", freute sich Steve Redel, wurde Brandenburg der Zahn gezogen. "Damit hatten wir viele Varianten, um den Angriff einzuleiten."

Sandra Labitzke ist jene Frau, die das Fortuna-Spiel dirigiert. Sie war es auch, die neben Juliane Seidel mit den Aufschlägen erheblichen Druck erzeugte. Redel will keine aus seinem Team hervorheben, denn "diesmal machte jede ihren Job. Auf alle war Verlass, sogar zwei Jugendspielerinnen reihten sich nahtlos ein." Sarah Thiel auf Annahme und Franziska Schulz auf Mitte gab Redel Einsatzzeiten.

Dem Viersatzsieg gegen Brandenburg folgte kurzer Prozess mit dem sehr jungen Team Erkner III. Auch dies überraschte den Coach. Denn "man muss das erst einmal hinbekommen, die Konzentration hoch zu halten", nachdem der vermeintlich schwerste Brocken aus dem Weg geräumt wurde.

Sollte Fortuna seine Position bis zum Saisonfinale halten, dann sieht sich der Sechser durchaus in der Lage, ab September in der Landesliga aufzuschlagen. Sowohl quantitativ als auch qualitativ sei die Landesliga eine lösbare Aufgabe. Redel rechnet mit zwei Rückkehrerinnen, die sich für diese Runde wegen Schwangerschaften abgemeldet hatten. Und aus der starken Kyritzer Jugend rücken wohl auch mehrere Talente nach. Derzeit sind es zwölf Spielerinnen, die allerdings nicht so trainieren wie erforderlich, gesteht Steve Redel. "Seit Jahren kämpfen wir schon um durchgängig vernünftige Hallenzeiten. Beispielsweise in den Ferien steht die Sporthalle für uns nicht zur Verfügung."

Fakt ist: Fortuna Kyritz hat auf den Trend reagiert und sein Saisonziel korrigiert. Aus "Rang vier bis fünf" ist laut Trainer nun "der Aufstieg" geworden. Die Kyritzer stellen das einzige weibliche Team, das Ostprignitz-Ruppin im Spielbetrieb des Volleyball-Landesverbandes aufbietet. Niederrangig ist zwar die Kreisklasse, doch darin fechten mit dem Rheinsberger SV und Serienmeister MSV Neuruppin lediglich zwei Teams den Titel aus. An einen Aufstieg denken beide nicht.