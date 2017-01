Motorradfahrer schwer verletzt ausgeflogen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ein Kradfahrer und seine Mitfahrerin wurden am Montag gegen 13 Uhr an der Einmündung Poststraße und Mühlenstraße in Zehdenick bei einem Unfall verletzt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber nach Eberswalde geflogen und die Frau in die Granseer Klinik gebracht. Da sie Mutter von fünf Kindern ist, wurde der DRK-Sozialdienst informiert. Dessen Mitarbeiter kümmerten sich um die Kinder. Vermutet wird, dass der Pkw-Fahrer die Vorfahrt nicht beachtet hat. Es entstand ein Schaden von fast 11 000 Euro. Der Kradfahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.