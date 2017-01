Berlins Mini-Eisbär heißt Fritz

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Berlin (dpa) - Der Eisbärenjunge im Berliner Tierpark heißt Fritz. Auf diesen Namen hat sich eine siebenköpfige Jury um Direktor Andreas Knieriem am Abend geeinigt. Das hat der Tierpark in der Nacht getwittert. Es sei ein typisch deutscher Name, der zu Berlin passe, hieß es zur Begründung. «Ich bin sehr glücklich mit dem Namen, er ist kurz und knackig, so dass auch Besucher aus dem Ausland ihn sich gut merken können», sagte Knieriem. «Berliner Zeitung», «Berliner Kurier» und Radio Berlin 88,8 sind Paten des Eisbären und hatten die Namenssuche mit organisiert.