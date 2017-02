Der Februar gehört den Narren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548805/

So wie die närrischen Kollegen des Friesacker Karnevalclubs (FKC) startete kürzlich auch der Rathenower Carnevals-Club (RCC) mit einer Fremdensitzung in die Wochen bis zum Beginn der vorösterlichen Fastenzeit. "Acht Gastvereine hatten zugesagt. Das ist ein Rekord", freute sich RCC-Präsident Mario Lienig.

Der Buckower Carnevalsverein (BCV) und der Garlitzer Carneval Club (GCC) geben sich schon seit Jahren während der Fremdensitzungen in Rathenow die Ehre. Der BCV brachte diesmal drei Tanzgruppen mit. Das Männerballett brillierte mit nackter Haut und bunten Kostümen - das Publikum im Havelrestaurant Schwedendamm erlebte Paradiesvögel aus dem Regenwald.

Die Garlitzer Narren gelten als unkonventionell. Den 11.11., wenn sich andernorts, wie in Rathenow, Großwudicke oder Premnitz, Schlüsselszenen mit Kommunalspitzen und Prinzenpaaren abspielen, ist in Garlitz noch nichts los. Dort trifft man sich lediglich zu einer Vereinssitzung. Und wenn die heiße Phase andernorts längst begonnen hat, befinden sich erst die Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Der Garlitzer Carneval Club lädt 2017 zu drei Prunksitzungen jeweils ab 19.30 Uhr ein. Gefeiert wird in Buschow, im dortigen Restaurant Märkische Heide. Die erste Sitzung findet am Samstag, 18. Februar, statt, die zweite eine Woche später und die dritte gar erst dann, wenn andernorts längst die Fastenzeit begonnen hat. Am 4. März ist dritte Sitzung des GCC.

Beim Buckower Carnevalsverein, der im Vereinshaus in Großwudicke feiert, sind drei Prunksitzungen angesetzt (11., 18. und 25. Februar, jeweils ab 18.00 Uhr). Am 19. Februar um 13.00 Uhr beginnt eine Senioren-Prunksitzung und am 23. Februar um 19.00 Uhr eine Weiberfastnacht.

Relativ lang ist die Terminliste auf www.friesacker-karneval-club.de. Die Narren aus der Fliederstadt lassen sich offenbar gern zu anderen Vereinen einladen und treten häufig vor Senioren in entsprechenden Pflegeeinrichtungen auf. Prunksitzungen sind am 18. und 25. Februar jeweils ab 20.00 Uhr in der Mensa des Oberstufenzentrums. Seniorenkarneval ist dort am 26. Februar ab 14.00 Uhr. Einmalig im Havelland ist der Rosenmontagsumzug in Friesack, diesmal am 27. Februar ab 12.30 Uhr (Start am Marktplatz). Um 14.00 Uhr beginnt der Kinderkarneval in der OSZ-Mensa, abends ab 20.00 Uhr ist dort Rosenmontagsball.

An jedem Samstag bis 25. Februar (jeweils ab 19.00 Uhr) sowie am 24. Februar ab 19.30 Uhr ist auch Party im Gasthaus Retorte in der "Stadt voller Energie". Gastgeber ist dort der Premnitzer Carnevals Club (PCC), der zudem am 19. Februar (15.00 Uhr) zum Kinderkarneval und am Rosenmontag (19.30 Uhr) einlädt. Der Rathenower Carneval Club (RCC) zelebriert am 24./25. Februar, jeweils ab 19.11 Uhr, seine Prunksitzungen im Havelrestaurant Schwedendamm. Am 11. Februar ist Seniorensitzung (15.00 Uhr), am 12. Februar ist "Deftige Herrensitzung" (ab 10.30 Uhr), und am 23.Februar (ab 19.11 Uhr) kommen Frauen in der Weibersitzung ganz auf ihre Kosten.

Auf www.pcc-rot-weiss.pessin-online.de treten die Pessiner Narren den Beweis an, dass selbst am 4. März noch nicht Schluss sein muss. An dem Tag ist erst eine Veranstaltung mit Gastvereinen in der Gaststätte Pessiner Luch, ab 20.00 Uhr. Am 5. März ist dort Kinderfasching ab 15.00 Uhr. Dem Ganzen voraus gehen Veranstaltungen am 11. und 18. Februar, jeweils ab 20.00 Uhr. Am 19. Februar ab 14.00 Uhr ist Seniorenfasching, am 25. Februar ab 19.00 Uhr eine Festveranstaltung. Und am 3. März ab 20.00 Uhr wird eine späte Weiberfastnacht gefeiert.