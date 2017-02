Taylor: «Van Gerwen wird Darts-Botschafter sein»

artikel-ansicht/dg/0/

Newcastle upon Tyne (dpa) Ein Jahr vor seinem Karriereende sieht Darts-Legende Phil Taylor den Weltmeister Michael van Gerwen als seinen würdigen Nachfolger.

«Ich habe 30 Jahre an der Spitze gestanden. Michael wird nun diese Rolle übernehmen und der neue Botschafter des Darts sein», sagte der 56 Jahre alte Rekord-Weltmeister vor dem Start der Premier League am Donnerstag über den Niederländer. Taylor kündigte an, dem Sport auch nach seinem Karriereende nach der nächsten PDC-WM treu bleiben zu wollen. Bezogen auf seine letzten zehn Monate als Aktiver sagte er: «Ich werde es einfach genießen.»

Am Donnerstag trifft Taylor zum Premier-League-Auftakt auf seinen Landsmann Dave Chisnall. Für van Gerwen kommt es in der Neuauflage des WM-Finals zu einem Duell mit dem Schotten Gary Anderson. Der Wettbewerb wird im Ligamodus ausgespielt.