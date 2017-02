Vermietungsquote jetzt bei 89 Prozent

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Über eine insgesamt positive Entwicklung der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft hat Geschäftsführer Andreas Jonas am Montag auf dem Neujahrsempfang berichtet. So verfüge das Gründerzentrum mittlerweile über 69 Mieter. Die Vermietquote sei innerhalb des vergangenen Jahres um fünf auf nun 89 Prozent gestiegen. Jonas konnte beispielsweise vom Umbau ehemaliger Schulungsräume in Gewerbe- und Ausbildungshallen berichten, die zu 100 Prozent vermietet seien. Eine neue Photovoltaik-Anlage werde weitgehend für den Eigenbedarf genutzt.