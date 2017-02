Mit dem Fahrrad auf der Autobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Als Jürgen Pieplow im Mai 1955 nach Frankfurt kam, lag die Stadt noch immer in Trümmern. Überall waren sowjetische Soldaten. Nahrungsmittel gab es gegen Lebensmittelmarken. Ein Spaziergang über die Oderbrücke nach Polen war für normale Bürger unmöglich. "Es wurde viel gesoffen und geschimpft über die Mangelwirtschaft, aber es herrschte auch eine gewisse Aufbruchstimmung", sagt der heute 81-Jährige über seine Zeit in der Oderstadt.

Jürgen Pieplow war damals 21 Jahre alt und wollte an einer Kunsthochschule studieren. Doch als Sohn eines ehemals selbstständigen Malermeisters hagelte es Absagen. Zuvor hatte er sich in seiner Heimatstadt Rostock als freier Zeichner für die "Ostsee-Zeitung" durchgeschlagen. 60 Mark bekam er für eine Karikatur, 250 Mark für eine Titelzeichnung. Nun bot man ihm eine Festanstellung als Illustrator bei "Neuer Tag", dem nach der Verwaltungsreform relativ frisch entstandenen Bezirksorgan, an. Jürgen Pieplow sagte zu und zog in eine kleines Zimmer in der August-Bebel-Straße, direkt gegenüber von den Kasernen. "Es war fürchterlich laut, Tag und Nacht", erinnert er sich.

Fast ein Jahr lang blieb er in Frankfurt, zog später in die ruhigere Bergstraße um. In der Zeit sind rund 320 Zeichnungen von ihm entstanden, veröffentlicht in den verschiedenen Ausgaben der Tageszeitung. Ein paar davon hat er für das Gespräch mitgebracht, wie den Blick aus seinem damaligen Büro auf die Fischerstraße oder ein Porträt des Kulissenmalers Bolsdorf am Kleist-Theater. Zu den Terminen fuhr er meist mit dem Fahrrad, das er mit dem Rostocker Greif dekoriert hatte. Einmal machte er sogar eine Tour mit einem Kollegen zum Scharmützelsee. Auf dem Rückweg nahmen sie die Autobahn. "Das war damals legal, es gab ja kaum Autos, nur ganz selten ist mal ein Laster vorbeigekommen", sagt Jürgen Pieplow.

Im April 1956 endete seine Zeit in Frankfurt. Pieplow, bis dahin nur Autodidakt, bekam die Kündigung. Ein Kollege mit mehr Erfahrung und Hingabe für den Sozialismus ersetzte ihn. In seinem Arbeitszeugnis heißt es: "Nachteilig wirkte sich für seine zeichnerische Tätigkeit seine ungenügende politische Qualifikation aus, indem er nicht die politischen Hauptprobleme richtig erkannte." Pieplow ging zurück in seine Heimatstadt und erkundigte sich nach den Möglichkeiten eines Studiums in West-Berlin. Schließlich erhielt er eine Einladung zum Auswahltest an der Hochschule für Bildende Künste in Charlottenburg.

Seine Republikflucht tarnte er als "Wanderausflug", mit einem Zugticket in den Spreewald. Als er in Berlin kontrolliert wird, schöpfen die Beamten wegen seines Rucksacks keinen Verdacht. Jürgen Pieplow setzt sich im dichten Berufsverkehr in seine neue Heimat ab. Anschließend schläft er während der Aufnahmeprüfung drei Nächte in der Bahnhofsmission in der Nähe des heutigen Ernst-Reuter-Platzes, bis er die Zusage im Studiengang "Freie Grafik/Illustration" bekommt. Als die Mauer gegen Ende des Studiums errichtet wird, zieht er weiter nach Hamburg und bekommt eine Anstellung im Axel-Springer-Verlag. Später fertigt er Illustrationen für die "Welt am Sonntag" und "Merian" an, zeichnet Titelbilder für den "Spiegel" und beginnt mit seiner großen Leidenschaft - der Kartografie.

Noch heute arbeitet er fast jeden Tag, sagt Jürgen Pieplow, der seit 1969 in Wedel bei Hamburg lebt. Erst im vergangenen Jahr hat er eine Touristik-Broschüre für das Ostseebad Wustrow fertiggestellt. "Es ist wichtig, immer nur ein bisschen nach hinten zu schauen, sonst ist das Leben vorbei", findet der Illustrator. Trotzdem hatte der Besuch in Frankfurt für ihn etwas Nostalgisches: "Es kommen bei jeder Reise in die Stadt immer noch viele Erinnerungen hoch." Diesmal wollte er sich die Fischerstraße ansehen, auf die er damals aus seinem Bürofenster blickte - zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren.