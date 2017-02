Falkenberg beginnt Planung fÃ¼r Kulturhaus Kruge

artikel-ansicht/dg/0/

Noch haben die Falkenberger Spielraum, um zu investieren. In diesem Jahr stellen sie 15 000 Euro ein, um die Planung für die Brandschutzmaßnahmen im Kulturhaus Kruge zu finanzieren. Umgesetzt werden die Planungen dann in den kommenden Jahren. 2018 will Falkenberg 100 000 Euro und im folgenden 50 000 Euro ausgeben. Investieren muss die Gemeinde auch in die Kita Kruge. Das Amt für Arbeitsschutz habe festgestellt, dass der Blitzschutz fehlt, sagte die Kämmerin. Zudem gibt die Gemeinde 45 000 Euro für die Sanierung von Straßen aus, 10 000 Euro mehr als zunächst geplant.