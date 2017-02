Kritiken bewirken Nachbesserungen im Busverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Ein Azubi aus Friedersdorf hat zum Glück einen kulanten Ausbildungsbetrieb in Niederjesar. Wie gewohnt, wollte der junge Mann am Dienstagmorgen mit dem Linienbus zur Arbeit fahren. Doch der Busfahrer habe schlichtweg vergessen, in Libbenichen abzubiegen und über Niederjesar zu fahren. "Mein Sohn wurde an der Haltestelle in Carzig rausgelassen", berichtete die empörte Mutter am MOZ-Telefon. Der Arbeitgeber habe ihren Sohn freundlicherweise von der Bushaltestelle abgeholt.

In den sozialen Netzwerken türmen sich die Beschwerden über die neue Busgesellschaft. Unsaubere Busse werden ebenso bemängelt wie unfreundliche Busfahrer. Eine Mutter berichtet, dass mitunter die Liniennummern nicht stimmen, ihre Tochter an der Seelower Grundschule stehen blieb. Zum Glück habe eine Bekannte sie mitgenommen.

Andere Leser sehen in den Zuständen den Preis dafür, dass immer die billigsten Anbieter bei Ausschreibungen gewinnen. Leidtragende seien die Nutzer. In einem Punkt irren die Kunden allerdings: Der neue Betreiber hat nicht von sich aus Linien verändert, sondern fährt entsprechend des vom Kreis beschlossenen Fahrplans.

"Wir arbeiten an Änderungen", versichert Landrats-Beigeordneter Rainer Schinkel. Ab 6. Februar werden an einigen Stellen Verbesserungen für die Fahrgäste in Kraft treten. "Unter anderem gibt es mehrere Rufbusfahrten", versichert Daniel Kunath von mobus. Die seien als Festfahrten vorgesehen. "Ebenso werden auf verschiedenen Linien neue Fahrten in den Fahrplan aufgenommen." Die Fahrplanänderungen würden abgestimmt und müssten vom Landesamt genehmigt werden, bestätigt Schinkel. Man werde zeitnah informieren, sagt Kunath. Bezüglich der kritisierten Busverbindung zwischen Falkenhagen und Alt Zeschdorf wolle man die Auslastung prüfen. Prinzipiell seien, ähnlich wie in Straßenbahnen, auch in Linienbussen Stehplätze zugelassen. Dies gelte auch für die Zeiten des Schülerverkehrs.

Das Rufbussystem erfolgt laut Kunath eingebettet in das Linienbussystem. Die Busse seien, über den Tag verteilt, auf verschiedenen Umläufen unterwegs. Die Rufbusfahrt könne für den Fahrer am Anfang, in der Mitte oder am Ende seines Dienstes liegen.

"Eine Störung auf einer anderen Linie kann so eine nachfolgende Rufbusfahrt beeinträchtigen", erklärt er Pannen der letzten Tage. Prinzipiell müsse der Rufbus bis 90 Minuten vor der Fahrt angemeldet werden.

Im Fuhrpark würden auch Busse vorgehalten, um turnusgemäße Wartungen und Instandhaltungen durchzuführen und etwaige Fahrzeugausfälle zu überbrücken. Da sich im Gesamtsystem alle Busse im Landkreis bewegen, könne es aber vorkommen, dass "zeitpunktbezogen ein Ersatzbus, inklusive Überführung, erst in der übernächsten Stunde verfügbar ist".

Bezüglich der immer wieder kritisierten Unfreundlichkeit wünscht sich Kunath ein besseres Miteinander. Angesichts nicht zu leugnender Probleme liegen offenbar mitunter auf beiden Seiten - bei Fahrgästen und Busfahrern - die Nerven blank. "Unsere Busfahrer achten auf Verkehrs- und Witterungsverhältnisse, berücksichtigen etwaige Einstiegs- und Haltewünsche der Fahrgäste und kontrollieren und verkaufen Fahrkarten", wirbt Kunath um Verständnis. Die Frage, warum die Busse teilweise so schmutzig sind, ließ der mobus-Mann indes bisher unbeantwortet.