Vierlinden tief im Defizit, doch mit Vorhaben

Vierlinden (MOZ) Der Haushaltsplanentwurf der Gemeinde für dieses Jahr weist ein Minus von 413 000 Euro auf. Die Kämmerei des Amtes Seelow-Land rechnet mit 94 800 Euro fehlenden Einnahmen. Dem gegenüber stehen größere Ausgaben, etwa für die Fertigstellung der Kita oder die Sanierung des Dorfteiches in Neuentempel. Den Investitionsplan hatten die Abgeordneten bereits beschlossen. Aufgrund des hohen Fehlbetrages muss die Gemeinde erneut ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen, in dem ihr Sparwille deutlich wird. Sonst wird der Etat vom Landkreis nicht genehmigt. "Das ist dramatisch", interpretierte Vierlindens Bürgermeister Dirk Ilgenstein die Zahlen. Als Einsparmöglichkeiten werden die (bereits erfolgte) Schließung der Sporthalle in der Waldsiedlung und eine Kostensenkung bei der Unterhaltung der Kita Worin genannt. Das brächte aber nur 21 500 Euro.