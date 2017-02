Auf der Suche nach dem Traummann

artikel-ansicht/dg/0/

"Gute Laune, grünblaue Augen und stets ein sexy Lächeln auf den Lippen", so beschreibt RTL-online den neuen Bachelor Sebastian, der in der neuen Staffel "22 liebeshungrige Single-Ladys" trifft. Auf der Suche nach der großen Liebe ist Sabrina Neumann tatsächlich. Die 30-jährige Mutter einer vierjährigen Tochter ist seit zwei Jahren Single und möchte diesen Zustand endlich ändern. "Seit zwei Jahren bin ich allein und versuche irgendwie auf allen Wegen den Mann für's Leben zu finden - beim Ausgehen mit Freunden, im Urlaub, bei einem Online-Date. Im Juli vorigen Jahres hab ich dann gesagt, jetzt mache ich einmal etwas ganz Verrücktes und habe den Fragebogen für den Bachelor ausgefüllt."

Dass die Kölner TV-Macher ihr schon binnen weniger Tage antworten würden, hatte die attraktive Blondine nicht erwartet. "Sie haben ein Video nachgefordert und einen Termin gesetzt. Den ließ ich verstreichen, aber als sie tatsächlich nachgefragt haben, war die Sache für mich klar", erinnert sich die Panketalerin. Binnen eines Tages kam die Einladung zum Casting, das sei dann "ziemlich cool" verlaufen. Plötzlich gab es ein Mikrofon und Kameras nahmen sie ins Visier. Sie solle ganz natürlich bleiben, hieß es dann nur. Eine Tür öffnete sich und sie stand inmitten einer zu einem U aufgestellten Tischformation, dahinter saßen die Juroren.

"Was hab ich zu verlieren? Ich habe eine tolle Familie, meine geliebte Tochter und suche meinen Traummann", erzählte sie den TV-Machern. Schlagfertig ist die gelernte Reiseverkehrskauffrau, die berufsbegleitend einen Abschluss als Ökonom für Marketing und Kommunikation absolvierte und als Account Analystin bei einer Airline arbeitet, auf jeden Fall. Als die Jury fragte, ob sie denn während der Drehzeit ihre Tochter nicht vermissen würde, reagierte sie direkt und offen, wie auch rhetorisch geschickt. "Doch natürlich. Aber wie soll ich meinem Kind Glück schenken, wenn ich selbst nicht glücklich bin?"

Ein Kernsatz der jungen Frau, die ihre Hoffnung auf die große Liebe nicht aufgeben will. Dabei weiß sie genau um die Wahrscheinlichkeit, an der Seite des Bachelors selbige zu entdecken. "Ich schwebe ja nicht auf rosa Wolken. Aber die Chance ist doch da, und die wollte ich eben nutzen", sagt sie.

Bekanntlich sind die Folgen abgedreht, innerhalb der kommenden acht Wochen werden immer mittwochs die acht Doppelfolgen des "Bachelors" zu sehen sein. Verraten darf Sabrina Neumann natürlich nichts, mit dem RTL-Management wurde per Vertrag Stillschweigen vereinbart. Daran hält sie sich. Daher bleibt also vieles geheim, was sie erlebte.

Aber natürlich ist es interessant zu wissen, mit welchen Erwartungen die taffe Frau in dieses TV-Abenteuer ging, das sie sicher niemals vergessen wird. Wie weit würde sie wohl gehen, um etwas zu gewinnen, das möglicherweise nur im Glanz der Kamera-Scheinwerfer Bestand haben wird? "Verstellen bringt nichts, das hab ich mir schon zuvor gesagt. Ich muss ich selbst sein", gewährt sie Einblicke. Dazu gehört auch, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, wie viel sie von sich preisgeben möchte. Schließlich lebte sie in einer Beziehung und hat noch heute ein gutes Verhältnis zum Papa ihrer Tochter, beide kümmern sich um das Kind. "Ich kenne das TV-Format natürlich und ahnte, jede bekommt am Ende des Tages eine Rolle zugewiesen. Also war die Frage, wie man damit umgeht. Es wird die normalen Frauen geben und die Mädchen, die eher auf Krawall aus sind. Das wollte ich auf keinen Fall sein", lässt Sabrina Neumann durchblicken.

Und sie verrät, was für sie den Traummann, ihren Mister Big auszeichnet. "Mein Traummann muss unbedingt ehrlich sein - aber da hört es bei den meisten Männern schon auf. Ich mag keine Spiele, von wegen einer heimlichen Freundin und so. Und heute verliebt und morgen vergessen, das scheidet ebenfalls aus", erzählt sie.

Ehrlichkeit, Humor und durchaus einen gesunden Blick für eigene Ziele, das sind Eigenschaften, die die Panketalerin gern bei ihrem Partner sehen möchte. "Die Haarfarbe ist mir völlig egal. Aber natürlich muss es einen Wow-Effekt geben", beschreibt sie mit glänzenden Augen.

Wenn heute Abend die erste Doppelfolge im TV flimmert, dann sollte in der Panketaler Wohnung von Sabrina Neumann freudiger Trubel herrschen. Ein Mädelsabend mit Sekt und guter Laune steht bevor, am Donnerstag hat sich die junge Frau von der Arbeit freigenommen. "Es wird schon komisch sein, sich selbst im TV zu sehen", ahnt die Dreißigjährige, die wohl keine Folge allein sehen wird. "Ich teile mir das etwas auf. Die Freundinnen zuerst, aber auch mit meiner Familie will ich gemeinsam vor dem Fernseher sitzen."

Dann wird sich ihr Papa möglicherweise an seinen 60. Geburtstag erinnern. "Während der Feier habe ich es ihm erzählt, das mit dem Bachelor. Er fand es ganz cool, aber meine Mutter war zunächst geschockt und konnte sich erst etwas später freuen."

Bei den Freundinnen und auch im Kollegenkreis hielt Sabrina Neumann dicht, bis auf zwei Ausnahmen. Nun dürfte es mit der Heimlichkeit vollends vorbei sein.

Ihr Facebook-Account outet sie bereits als Person des öffentlichen Lebens - bei den 106 "Gefällt mir"-Angaben wird es wohl nicht bleiben.