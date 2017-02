Rückkehr der weißen Flocken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548820/

"Da ist ganz schön was runtergekommen", stellt Ingo Stendel am Dienstag fest. Er ist wegen der Witterung sicherheitshalber früher von zu Hause losgegangen. Kurz vor 13 Uhr wartet er mit seinem Kollegen Lutz Knaack an der Haltestelle am Bahnhof auf den Bus der Linie 894. Sie wollen nach Klosterfelde, zur Arbeit. "Der Bus müsste gleich kommen, die haben eigentlich keine Verspätung. Bei der Bahn ist eher mal was", sagt Lutz Knaack mit Blick zur Uhr. Und wirklich, nur vier Minuten später als geplant fährt der 894er los.

Am Morgen sah die Situation jedoch ganz anders aus. "Wir hatten bis zu 50 Minuten Verspätung", informiert Jutta Seele, Einsatzleiterin bei der Barnimer Busgesellschaft in Bernau. Nachdem am Montagabend ein Lkw auf der A11 auf die Seite kippte und die Autobahn auch am Dienstag noch gesperrt war (siehe unten), verbrachten die Fahrer auf der Umleitungsstrecke durch Bernau eine Stunde und länger. Jutta Seele erzählt, dass ein Busfahrer, der um 8.19 Uhr von Bernau in Richtung Stolzenhagen fuhr, auf dem Rückweg allein für das Stück zwischen Bernau-Waldfrieden und Bahnhof 45 Minuten brauchte - normalerweise eine Strecke von gut zehn Minuten.

Dazu kam natürlich das winterliche Wetter. "Es ist unser größtes Problem, dass nicht beräumt wird", sagt die Einsatzleiterin. Sie finde es traurig, dass die Straßen nicht vor 6 oder 7 Uhr frei seien und stellt fest: "Der erste Dienst beginnt bei uns um 3.27 Uhr."

Zu dieser Problematik erklärt Marek Breternitz, Leiter der Straßenmeisterei Biesenthal, dass der Winterdienst zunächst einmal auf den Bundesstraßen und den stark befahrenen Landesstraßen unterwegs sei. Erst im Anschluss würde man die Ortsverbindungsstraßen beräumen. Bereits am Montag um 21 Uhr waren die Mitarbeiter ausgerückt. Um Mitternacht gab es einen Wechsel und Dienstagmittag war die Lage unter Kontrolle. Zehn Mitarbeiter mit fünf Fahrzeugen waren in den Schichten im Einsatz. "Das Problem ist, dass dieses Antausalz, das genutzt wird, erst wirkt, wenn der Straßenverkehr rollt. Wenn keine oder kaum Autos unterwegs sind, passiert nicht viel", erklärt Marek Breternitz.

Gordon Braun, der im Amt Biesenthal-Barnim für den Winterdienst zuständig ist, erzählt, dass am Dienstag 13 der 15 Gemeindemitarbeiter, die in Biesenthal und in den einzelnenw Gemeinden beispielsweise für den Winterdienst auf Parkplätzen, nachrangigen Straßen und Schulhöfen verantwortlich sind, im Einsatz waren. Zwischen 3 und 4.45 Uhr fing ihr Dienst an.

Mit sieben Unternehmen, die den Winterdienst sicherstellen sollen, wurden Verträge abgeschlossen. Die Straßenmeisterei etwa sei zuständig für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen, ein Hausmeisterdienst beräume einige Bushaltestellen. "Den Gemeindearbeitern und technischen Diensten der Stadt stehen elf für den Winterdienst umgerüstete Fahrzeuge - vom Rasentraktor mit Bürsten- und Streuaufsatz, bis zum Transporter mit Schiebeschild - zur Verfügung", sagt er.

Walter Papritz, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, hat den Eindruck, dass die meisten Autofahrer vernünftig fahren. "Sie vermeiden Überholvorgänge, fahren entsprechend langsamer, halten mehr Abstand und näher sich Kreuzungen vorsichtiger", stellt er erfreut fest. Er empfiehlt, alle Autofenster und die Scheinwerfer von Schnee und Eis zu befreien und für frostfreies Scheibenwischwasser zu sorgen. Selbst wenn Schneehaufen am Fahrbahnrand den Radfahrern das Leben schwer machen würden, dürften diese nicht auf dem Gehweg fahren, denn das sei verkehrswidrig. Auto- und Radfahrer sollten bei diesem Wetter noch mehr Rücksicht aufeinander nehmen, sagt Walter Papritz. "Das Miteinander hat eine noch größere Bedeutung."