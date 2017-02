Nachbarn melden sich zu Wort

artikel-ansicht/dg/0/

Ideen, das Areal des künftigen Sport- und Geschichtspark Bollensdorf zu nutzen, gibt es einige. Da ist von einer 400 Meter langen Rundbahn für Jogger die Rede, soll es Weitsprunggruben geben, aber auch eine dringend benötigte Zwei-Felder-Turnhalle. Nicht nur für die angrenzende Grundschule, sondern auch die vielen aktiven Vereine in der Gemeinde.

Diese Vorstellungen ließen die Anwohner aufmerken. Sie waren in den Umwelt-, Bau- und Ortsentwicklungsausschuss gekommen, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Noch gibt es keinen verlässlichen Fakt, was und in welcher Größe gebaut werden kann, darf und wird, da regt sich bereits der Protest. Zu hoch, zu laut, zu dicht. Vor allem fürchten Sperlingsgassenbewohner, dass sie unter Lärm und parkenden Fahrzeugen leiden werden, wenn die Sporthalle auch für den Vereins- und Wettkampfsport genutzt werde. Man fürchte auch um die Feierabend- und Wochenendruhe.

Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch erinnert an die lange Vorgeschichte. Seit 1991 wird das Gebiet beplant, es gebe einen rechtskräftigen Bebauungsplan dafür und das Wichtigste: Der Bedarf für eine Zwei-Felder-Halle so dicht an einer bald dreizügigen, gerade saniert und erweiterten Grundschule sei unbestritten. Es gebe, von den Gemeindevertretern beschlossen, die Vorgabe für Sporthalle, Außensportanlagen und Anlagen für die Freitzeitnutzung. Nun sei man an der Stelle der Konzeptentwicklung angelangt, wo man überlegen müsse, wie die Forderungen auf den zur Verfügung stehenden Flächen erfüllt werden könnten, sagte sie. Wichtig sei aber ebenso, Parkflächen zu schaffen - das wolle man an der Dorfstraße -, und man müsse die verschiedenen Areale zuvor erschließen. Die Bauamtsleiterin hatte auf einem Plan die verschiedenen Flächen farblich hinterlegt und die Erschließungsstraßen und -wege gekennzeichnet. So könnte man die Bereiche voneinander trennen, unabhängig entwickeln. Nur so läge man im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Verschiedene Zuwege würden auch dafür sorgen, dass keiner mit dem Auto bis vor die Turnhalle fährt. "Um das Parken in der Sperlingsgasse zu verhindern, gibt es auch noch andere Mittel und Wege", sagte sie.

Der Vorschlag, der den Ausschussmitgliedern vorgelegt worden war, sah die Möglichkeit, auf dem blauen Feld eine Sporthalle und einen Spielplatz zu bauen. Oberhalb wäre Platz für Parkflächen. Das grüne Feld wäre geeignet für die Außensportanlagen der Grundschule und einen Geschichtspfad.

Darauf, dass man die Kita und die alte Sporthalle (gelbes Feld) nicht mehr brauchen würde, könne man allerdings nicht warten, erklärte Janina Meyer-Klepsch auf Nachfrage, da zum einen der Sportunterricht durchgehend gesichert werden müsse und es zum anderen auch keine neuen Kita-Baupläne gebe.

Rainer Becker, sachkundiges Ausschussmitglied und Vorsitzender des Bürgervereins Bollensdorf, sagte, er könne die Bürger aus der Sperlingsgasse gut verstehen und man sollte über die Anordnung der Turnhalle noch diskutieren. Zugleich lud er zu einer Informationsveranstaltung des Bürgervereins am 22. April, 10 Uhr, in die Gaststätte Süße Ecke ein.