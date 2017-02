Ausstellung und Croissants

artikel-ansicht/dg/0/

Gewinner: Sieger der Französisch-Olympiade am Heinitz-Gymnasium in Rüdersdorf

Besucher der Ausstellung waren Schüler der Klassen sechs bis zwölf, die sich im Fach Französisch in besonderem Maße engagieren. Nach Eröffnung durch die Schulleiterin Gabriele Schölzel gaben "von der Poesie geküsste" Schüler der 11. Klasse Poetry-Slam auf Französisch zum Besten. Wie in jedem Jahr, wurden die Sieger der diesjährigen Französisch-Olympiade mit Gutscheinen für ein Stipendium geehrt, mit dem sie im Frühjahr an der französischen Botschaft ein weltweit gültiges Sprachdiplom erringen können.

Der Elysee-Tag stand auch im Zeichen des Schulprofils des Heinitz-Gymnasiums, dem deutsch-französischen Doppelabitur. Es gab einen begeisterten Bericht vom Austauschprogramm "Voltaire" (ein Semester-Schulbesuch in Frankreich), und eine Absolventin des ersten Abibac-Jahrgangs 2015 beantwortete Fragen zu ihrem Studium der bi-nationalen Rechtswissenschaften.

Ein "wunderbar französisch angehauchtes Schlusswort" habe die Sprachassistentin aus Grenoble gesprochen, heißt es von Katharina Hoeppner, bevor sich alle Teilnehmer auf ihr "traditionelles Croissant stürzten".