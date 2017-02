Schmerzliche Niederlage

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Die zweite Heimniederlage in Folge in der umkämpften Oberliga Ostsee-Spree fühlt sich für die Handballer des Grünheider SV besonders bitter an. Die Mannschaft von Trainer Tobias Matelicz unterlag in der Löcknitz-Halle der zweiten Vertretung der Reinickendorfer Füchse Berlin mit 29:31 (14:16).