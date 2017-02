Unfallursache noch unklar

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Beim tödlich verunglückten Autofahrer auf der Landstraße zwischen Serwest und Chorin dauert die Suche nach der Ursache weiter an. Beim Fahrer handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus der Uckermark, teilt die Polizei auf Anfrage der MOZ mit. Das konnte am Tag des Ereignisses noch nicht gesagt werden. Der blaue VW Passat war am Montagvormittag von der Straße abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren des Amtes Britz-Chorin-Oderberg mit den Ortsfeuerwehren Britz, Brodowin, Serwest, Sandkrug-Neuehütte.