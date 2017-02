Eindringliche Mahnung zum Frieden

artikel-ansicht/dg/0/

Kienitz (MOZ) An die Errichtung des ersten Brückenkopfes der Roten Armee auf dem Westufer der Oder vor 72 Jahren haben am Dienstag zahlreiche Einwohner, Vertreter der Politik und des öffentlichen Lebens erinnert. Letschins Bürgermeister Michael Böttcher konnte mit Jefgeni Aljeschin und Konstantin Nefedov zwei Vertreter der Botschaft der Russischen Föderation begrüßen. Die Landtagsabgeordneten Kristy Augustin (CDU) und Bettina Fortunato (Linke) waren ebenso gekommen wie Landrat Gernot Schmidt und Letschins Pfarrer Frank Schneider.

Gedenken: Vertreter der Russischen Botschaft, des Landkreises, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, des Landtags und der Gemeinde Letschin erwiesen den Kriegsopfern am Kienitzer Denkmal die Ehre.

Tenor der Gedenkreden war die Mahnung zum Erhalt des Friedens. Dabei kommentierten die Redner auch die aktuelle Politik. Michael Böttcher bezeichnete den Terrorismus als eine neue Art des Krieges, die jungen Leuten, die keine Perspektive für ihr Leben sehen, verführt und ausnutzt. Er warnte ebenso vor Populismus und einem Rechtsruck in Europa wie Landrat Gernot Schmidt. Es sei eine Schande, wie einige heutzutage wieder versuchen, mit dem Nationalismus Tagesprobleme lösen zu wollen, so der Landrat. Wie sie die Sprache verkommen lassen, um die Kriegs- und Naziverbrechen zu relativieren. Nur ein friedliches Deutschland, in dem keine Menschengruppen ausgegrenzt werden, könne im Interesse aller sein.

Jewgeni Aleshin von der russischen Botschaft erinnert an den hohen Blutzoll, den die Menschen seiner Heimat vor 72 Jahren für die Befreiung vom Faschismus gezahlt haben. Es sei wichtig, dass Russland und Deutschland zueinander gefunden haben. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen von Land, Kreis und der Gemeinde Letschin für die gute Zusammenarbeit bei der Kriegsgräberpflege. Einen "Aufschrei der Anständigen" forderte Kerstin Kühn, Direktkandidatin der Linken für die Bundestagswahl, gegen die Stationierung von US-Kampfpanzern an Polens Westgrenzen.

Pfarrer Frank Schneider zitierte am Friedenskreuz-Denkmal aus der Bergpredigt: "Selig sind, die Frieden stiften. Sie wird man Gottes Kinder nennen."