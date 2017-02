Borgsdorfer Flüchtlingsunterkunft fast fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (OGA) Die Borgsdorfer Flüchtlingsunterkunft an der Margeritenstraße ist so gut wie fertiggestellt. Baulich ist die Anlage mit vier Gebäuden, die von der Oberhavel Holding als Bauherrin errichtet wird, am Dienstag abgenommen worden, erklärte Kreissprecher Ronny Wappler. Die Einrichtung fehle zum Teil aber noch.

Nun können auch Interessierte einen Blick in die Unterkunft werfen. Am Donnerstag, 9. Februar, besteht ab 16 Uhr die Möglichkeit, die Räume zu besichtigen. Vertreter des Kreises, darunter eventuell Dezernent Matthias Rink sowie Sozialarbeiter, und der Stadt werden dabei sein und können Fragen beantworten, so Ronny Wappler. Vorrangig sollten direkte Nachbarn die Möglichkeit bekommen, sich umzusehen. Die Stadt Hohen Neuendorf hat für den Kreis die persönlichen Einladungen organisiert. So seien die Stadtverordneten und sachkundigen Einwohner eingeladen worden, die Mitglieder der Willkommensinitiative würden über deren E-Mail-Verteiler informiert und die Nachbarn und Anlieger erhalten die Information noch schriftlich, so Stadtsprecherin Ariane Fäscher. In dem Ensemble werden nun keine Räume anderweitig vermietet, sagte Ronny Wappler. Da es absehbar war, dass der Kreis nicht alle Häuser gleich benötigen würde, hatte es zunächst Gespräche gegeben, ob die Stadt oder Vereine einen Teil der Räume mieten wolle. Interessenten - beispielsweise die Hohen Neuendorfer Kindervereinigung, die in einem anderen Gebäude in der Straße ihren Sitz hat - hatte es durchaus gegeben. Es wären aber umfangreiche Umbauarbeiten nötig gewesen. Von 280 000 Euro Umbaukosten war die Rede gewesen, sodass die Stadt das Angebot dann doch ausschlug. Nun sei das vom Tisch, so Ronny Wappler. Alle Räume würden ans Landesministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie als zuständige Behörde gemeldet.

Platz wäre in den Häusern mit Erd- und Obergeschoss für 194 Bewohner. Die Zimmer entsprechen mit 27,8 Quadratmetern für vier Personen und Zweibettzimmern von 13,5 Quadratmeter Größe den gesetzlichen Mindestvorgaben. Wer letztlich einziehen wird, ist auch beim Landkreis noch nicht bekannt. In diesem Jahr soll Oberhavel 810 freie Plätze für Asylbewerber nachweisen. Wie viele davon wirklich gebraucht werden, ist unklar.

"Im vergangenen Jahr sind weitaus weniger Geflüchtete in Oberhavel angekommen als erwartet. Es gab eine Prognose von 1 445 Menschen, es kamen dann aber 488", nennt Wappler die Zahlen. Der Kreis hat deshalb vor, die Asylsuchenden, die bereits in Einrichtungen im Kreis wohnen, besser auf die Kommunen zu verteilen. Die Belegung soll sukzessive in den kommenden Wochen erfolgen.