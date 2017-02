Verteidiger der Bauern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548833/

Die Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland heizte die Debatte um neue gesetzliche Regelungen zur Umsetzung der Nitratrichtlinie im Herbst 2016 nochmals an, sagte der Uckermark-Landrat. Was sich für Landwirte daraus ergibt, wie gedüngt werden soll, steht bislang lediglich in einem Entwurf der Bundesregierung zum neuen Düngegesetz und damit zur neuen Düngeverordnung. So viel ist klar: Die Anforderungen an den effizienten Einsatz von Dünger und an dessen Dokumentation werden steigen.

"Im Erntejahr 2016 haben Auswinterungen und Trockenperioden in der Uckermark häufig zu Überschüssen beim Stickstoff geführt. Die Kulturen konnten sich nicht optimal entwickeln", sagte Schulze. "Beim Getreide wurden nur 70 Prozent und bei Raps teilweise nur 50 Prozent der Durchschnittserträge geerntet."

Aktuell liege noch kein neuer Entwurf der Novelle zur Düngeverordnung vor, informierte Vereinsvorsitzender Wolfgang Lichtenberg. Über 560 Stellungnahmen gab es zu dem Änderungsentwurf. Das ganze Gesetzespaket - Düngegesetz, Düngeverordnung und Anlagenverordnung - soll am 31. März den Bundesrat passieren.

Ohne Düngung, ohne eine Zufuhr von Nährstoffen für die Pflanze, komme die Landwirtschaft nicht aus, stellte Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, klar. Sie sichere die Ernährungsgrundlage für Mensch und Tier, sorge für Bodengesundheit und Ertragsstabilität. Leider, so Wendorff, werde die Düngung oft mit Überdüngung, verseuchten Böden und Trinkwasser sowie verschmutzten Seen und Flüssen in Verbindung gebracht. Daraus würden dann Forderungen zur Verschärfung des Düngerechtes, Abstandsauflagen und Agrarwende abgeleitet. Seit Jahren, so Wendorffs Rechnung, gebe es Stickstoffsalden, die weit unter den erlaubten 60 Kilogramm liegen. "Kein Grundwasserkörper, aus dem Trinkwasser gewonnen wird, überschreitet die zulässigen Nitratwerte", behauptete er.

Zu schaffen machen den Landwirten auch die niedrigen Preise und die steigenden Anforderungen des Handels. Besonders gebeutelt von der Preismisere waren die Milcherzeuger, die sämtlich in die roten Zahlen rutschten. "Für die Betriebe schlichtweg ein Katastrophe", sagte er Landesbauernpräsident. Viele standen vor der Frage: Weitermachen oder aufhören? Eine Querfinanzierung aus dem Ackerbau war nicht möglich. Konsequenz der ruinösen Milchpreise: Rund 12000 Milchkühe weniger und 60 Betriebe haben sich unwiederbringlich aus der Milchviehhaltung verabschiede und damit die Lieferung von wirtschaftseigenem Dünger eingeschränkt, sagte Wendorff.

Im Mittelpunkt des 21. Dünge-tages stand dann die Frage: "Wie und womit düngen?" Vertreter der Landmaschinenindustrie erläuterten ihre Möglichkeiten, die Düngung effektiv mitzugestalten.