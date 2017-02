Wirtschaftliche Notwendigkeit der Filialschließung "nicht erkennbar"

artikel-ansicht/dg/0/

In der Protestnote von Ende Januar verweisen Amtsausschuss-Vorsitzender Martin Horst und Amtsdirektor Jörg Matthes darauf, dass die Pläne des Vorstandes vor Ort keine Akzeptanz finden. "Viele haben den Eindruck, dass der ländliche Bereich vernachlässigt werde und gleichwertige Lebensverhältnisse nicht angestrebt und schon gar nicht gegeben seien", heißt es im Schreiben. Eine wirtschaftliche Notwendigkeit für den harten Einschnitt sei im Übrigen "nicht erkennbar". Die Beschwerdeführer verweisen auf einen Jahresüberschuss des Geldinstituts 2015 in Höhe von gut 3,3 Millionen Euro, der als Bilanzgewinn der Rücklage zugeführt werden konnte. Alle wirtschaftlichen Indikatoren würden auf eine "grundsolide, erfolgreiche Arbeit" deuten. Möglicherweise , so vermuten Horst und Matthes, soll mit dem Ausdünnen des Filialnetzes die Effektivität gesteigert werden. Dies müsste ihrer Auffassung nach erst dann erfolgen, "wenn auch wirklich Handlungsbedarf besteht".

Auch stehe die beabsichtigte Schließung von Geschäftsstellen im "offensichtlichen Widerspruch" zum eigenen Anspruch und dem verbrieften "Regionalprinzip", mit dem Sparkasse unter anderem auf ihrer Homepage wirbt. Das Filialnetz, heißt es weiter, sei ein "starkes Alleinstellungsmerkmal" der Sparkasse. Wenn nun die Zahl weiter verringert werde, so unterscheide sich die Sparkasse bald "nicht mehr wesentlich von der Vielzahl der Wettbewerber", kritisiert der Amtsausschuss.

Er fordert, den beschlossenen Abbau nicht umzusetzen und "stattdessen die Beibehaltung des Filialnetzes als herausgehobene Managementaufgabe aufzufassen, die nicht zum Opfer einer kurzfristigen Renditeerwartung werden darf". Klare Worte also. Und eine eindeutige Forderung, die sowohl an Landrat Bodo Ihrke, Vorsitzender des Verwaltungsrates, als auch an den Sparkassen-Vorstand gerichtet ist. Eine öffentliche Reaktion auf den massiven Protest der Kunden und der Kommunalpolitik steht allerdings bis heute aus. Unterdessen beschäftigen die Pläne der Sparkasse sogar die Brandenburger Landesregierung.