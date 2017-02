Die Chroniken der Volkspolizei

artikel-ansicht/dg/0/

Manchmal fallen einem die sonderbarsten Schätze in die Hände, wenn man gerade beim Ausmisten ist. So ging es Marga Schütze aus Marxdorf auch, als sie sich von alten Unterlagen trennen wollte. Beim Durchstöbern der Papiere stieß sie auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1979, herausgegeben von der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei (DVP) in Frankfurt (Oder). Sie trägt den Titel "Volkspolizisten im Kampf gegen das Hochwasser".

Laut Impressum hat die politische Abteilung der Behörde eine Kommission zur Erforschung der Geschichte der DVP mit dieser Arbeit beauftragt. "Darin geht es um die Vopos und die sowjetischen Soldaten, die damals geholfen haben", sagt Marga Schütze, während sie in dem Heft blättert. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, wo sie das Blatt damals erworben hat. Die Marxdorferin war zu der Zeit als Lehrerin tätig und hatte es gekauft, um es für den Unterricht zu gebrauchen.

Viele Erinnerungen an das Oderhochwasser im März 1947 hat Marga Schütze nicht mehr. Die Rentnerin war damals 14 Jahre alt. "Es ist komisch, an das Ende des Krieges zwei Jahre zuvor kann ich mich noch gut erinnern", sagt die heute 84-Jährige. "Vermutlich weiß ich nicht mehr so viel, weil es uns ja nicht betroffen hat." Zumindest mussten die damals etwa 330 Marxdorfer ihre Häuser nicht verlassen. Betroffen waren sie insofern, als viele Menschen, die vor dem Wasser flohen, im Dorf Schutz suchten. "Von den Evakuierten kamen einige damals her", weiß Marga Schütze noch. In das Haus ihrer Eltern, das sie heute noch bewohnt, wurde niemand untergebracht. "Die fanden wohl Platz in verlassenen Gebäuden, die nach dem Krieg noch leerstanden", vermutet sie. "Wir haben vom Hochwasser gewusst, die Berichte im Radio gehört und wir waren berührt." Für das Oderbruch sei das dramatisch gewesen, fährt sie fort. Nach Kriegsende war noch lange nicht alles wieder aufgebaut worden und dann zerstörte das Wasser erneut das Wenige, das gerade wieder hergerichtet war.

"Das war schlimm. Und das Hochwasser kommt immer wieder, die Menschen werden nicht schlauer", ergänzt sie und stöbert weiter in dem Heft der Volkspolizei.

Auf über 40 Seiten zeigt es Bilder von Evakuierungen, dokumentiert die Zusammenarbeit zwischen Volkspolizei und Sowjetarmee und zitiert aus der Presse. Zur Übersicht sind Passagen farblich unterteilt. "Das Grüne sind Infokästen, das Rote sind Zeitungszitate und das Schwarze ist die Geschichte", erklärt die Marxdorferin. "Viele Dörfer mussten in aller Eile geräumt werden, über 17 000 Personen fanden in höhergelegenen Ortschaften der Umgebung Unterkunft", wird etwa aus der Märkischen Volksstimme vom 25. März 1947 zitiert. Die Beschreibungen der Evakuierungen haben einen politischen Ton: "In einzelnen Fällen sahen auch reaktionäre Elemente ihre Stunde für gekommen, Bürger dazu zu verleiten, den Anordnungen der Volkspolizei nicht zu folgen."

Beim Aussortieren wiederentdeckt, will Marga Schütze das Heft jetzt für spätere Generationen aufheben.

