Gefährliche Löcher auf Dorfstraßen

Reitwein (MOZ) Vor dem Winter hatten die Abgeordneten des Oderbruchdorfes das Verfüllen der tiefsten Löcher im Siedlerweg am Ortsausgang in Richtung Oder in Auftrag gegeben. Im Frühjahr soll der gesamte Weg neu profiliert werden. Die Anwohner hätten darum gebeten, dabei auf das Gefälle zu achten, damit das Wasser ablaufen kann. Darüber informierte Johannes Große-Darrelmann am Montagabend in der Beratung des Bauausschusses.