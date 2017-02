Noten für gute und schlechte Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548838/

135 Kilometer umfasst das Straßennetz der Gemeinde Panketal. Zehn Kilometer davon sind Landesstraßen, um deren Seitenbereiche sich ebenfalls die Kommune kümmern muss. Gegenwärtig gibt es noch 14,6 Kilometer unbefestigte Straßen. Das sind 10,8 Prozent. 2010 lag der Anteil bei 33 Prozent.

Alljährlich erarbeitet die Verwaltung eine Straßenunterhaltungskonzeption, die der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Sie listet auf, welche Maßnahmen an einer Straße - über die unmittelbare Gefahrenbeseitigung hinaus - in einem Jahr auszuführen sind. Alljährlich werden die Straßen mit den Noten 1 bis 5 bewertet, die ab Note 3 eine zunehmende Schadhaftigkeit darstellen. Dann stehen für diese Straßen Unterhaltungsmaßnahmen an.

Nach der Aufstellung der Gemeindeverwaltung hatten im Jahr 2006 rund 30 Prozent der unbefestigten Straßen den Warnwert erreicht. 2016 waren es nur noch drei Prozent. Bei den befestigten Straßen sank der Anteil im gleichen Zeitraum von 20 auf fünf Prozent.

Das Bewertungssystem habe sich "absolut bewährt", sagt Bürgermeister Rainer Fornell (SPD). Nicht allein, weil der Zustand der Straßen insgesamt verbessert wurde. Auch die Entscheidungsgrundlage für den Ausbau beziehungsweise für Sanierungsmaßnahmen sei verlässlicher geworden, da sie sich am tatsächlichen Zustand einer Straße orientiere. Die Diskussion um den Straßenzustand werde versachlicht, zumal auch die Bedeutung einer Straße für die Anlieger und den Verkehr sowie die Nutzungsintensität eine Rolle spielen. Typische Verschleißerscheinungen wie Rissbildungen im Asphalt oder gelegentliche Absenkungen bei Einläufen oder Kanalabdeckungen könnten so zügig ausgebessert werden. Anfällig für derartige Schäden sind offenbar Neubaugebiete, die von Investoren entwickelt und deren Straßen fertig an die Gemeinde übergingen. "Daraus haben wir gelernt und sehen genau hin", sagt Fornell.

Als Durchschnittsnoten für die unbefestigten Straßen wurde im vergangenen Jahr eine 2,5 sowie für die befestigen Straßen eine 1,5 ermittelt. Beide bewegen sich damit auf ihrem Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr stehen insgesamt knapp 900000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung, die unter anderem für Arbeiten an Bushaltestellen oder Brücken gedacht sind. Zusammen mit Reparaturen an der Straßenbeleuchtung sind 1,13 Millionen Euro dafür eingeplant. Im Jahr 2006, als die Noten noch deutlich schlechter ausfielen, lagen die Ausgaben bei lediglich 288000 Euro. Seit 2011 bewegen sie sich zwischen einer Million und 1,7 Millionen Euro.

Dass sich die Ausgaben über die Jahre hinweg mehr und mehr vom Straßenbau zur Unterhaltung verlagern, diese Erfahrung macht auch Ahrensfeldes Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU). Die Länge der ausgebauten kommunalen Straßen beträgt in Ahrensfelde genau 100,7 Kilometer. Nicht ganz fünf Kilometer sind noch unbefestigt. Seit 1995 hat die Gemeinde, so Gehrke, 65 Kilometer ausgebaut. Weitere Kilometer kamen durch die von Investoren entwickelten Siedlungs- und Gewerbegebiete hinzu.

Um auch die verbleibenden knapp fünf Kilometer noch auszubauen, werde jetzt verstärkt das Gespräch unter anderem mit den Ortsbeiräten gesucht. In der Regel handele es sich um kleine oder nur einseitig bebaute Straßen, deren Ausbau mit hohen Kosten für die Grundstückseigentümer verbunden sind. "Wir wollen ihnen nicht zu hohe Ausgaben zumuten, aber trotzdem ordentliche Straßen herstellen", so Gehrke. Ebenso wie in Panketal sind auch in der Gemeinde Ahrensfelde Straßen, die bereits vor rund 15, 20 Jahren ausgebaut wurden, auszubessern. Um später teuren Sanierungen zuvorzukommen, werden turnusmäßige Sichtungen des Straßenzustands durchführt. In diesem Jahr hat die Gemeinde rund 210000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen an 105 Straßenkilometer eingeplant.