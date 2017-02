Veltens Post schließt

artikel-ansicht/dg/0/

Da die Post verpflichtet ist, in größeren Kommunen ihren Schalterservice anzubieten, muss nun eine Ersatzlösung gefunden werden. Und jetzt wird es kompliziert: Nun nämlich kommt wieder die Post ins Spiel. In sogenannten Partnerfilialen - das sind Geschäfte von der Bäckerei bis zum Schreibwarenladen - werden Postsendungen angenommen, Briefmarken verkauft und andere Leistungen erbracht. Teilweise bietet die Partnerfiliale der Deutschen Post auch den Service der Postbank an. "Das hängt aber von den örtlichen Gegebenheiten und auch von Sicherheitsvorkehrungen ab", informiert Palm. Gleiches gelte es auch dahingehend zu beachten, ob ein Geldautomat installiert wird. Sollte dies im Fall von Velten nicht möglich sein, gibt es dann in der Ofenstadt keine Möglichkeit mehr, gebührenfrei zu Geld zu kommen. Das wäre dann nur noch in der Postbank-Filiale und in der Commerzbank in Hennigsdorf möglich.

Die Deutsche Post ist mittlerweile auf der Suche nach einem Einzelhändler, der sich dafür begeistern kann, die entsprechenden Dienstleistungen anzubieten. Fündig geworden sind sie gleich zwei Hausnummern weiter. "Die Damen von der Post saßen am Dienstag bei mir", berichtet Frank Redlich, dem der gleichnamige Elektrofachmarkt in der Poststraße 38 gehört. Auch in anderen Geschäften seien die Postbeauftragten vorstellig geworden.

Redlich selbst ist nicht abgeneigt, künftig neben Waschmaschinen, Bügeleisen und Fernsehern auch Briefmarken & Co. anzubieten. Entschieden hat er sich allerdings noch nicht. Allerdings beabsichtigt er, Nachmieter der Postbank-Filiale zu werden. "Das wäre schon lukrativ. Dort habe ich dreimal so viel Fläche."

Auch Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) will in dieser Woche mit den Verantwortlichen der Post sprechen und sie daran erinnern, ihre gesetzlich verankerte Pflicht einzuhalten, in Velten präsent zu sein.

Laut der Bürgermeisterin hat die Post mindestens drei innerstädtische Händler auf ihr Interesse hin angesprochen, eine Postfiliale in ihr Geschäft zu integrieren. Sie wird mit einem Vertreter der Deutschen Post am 14. Februar im Rathaus ein Gespräch führen. "Ich hoffe, dass mir dann schon ein Trend mitgeteilt wird, wo die Postdienste künftig angeboten werden."