Safari zu Lämmchen und Eisblumen

Angermünde (MOZ) Wie leben die Tiere im Winter? Das können Kinder in den Winterferien im Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle erleben. Gemeinsam mit der Naturwacht und Mitarbeitern des Infozentrums pilgern sie hinaus in die Natur und gehen mit der Kindersafari auf Spurensuche zu Biber, Meise, Skudden und Co. Sie erfahren, welche verblüffenden Überlebensstrategien Tiere entwickeln, um Kälte und Schnee zu überstehen, wie sie Nahrung finden, welche Tiere Winterschlaf halten, wie Pflanzen überleben und vieles mehr. Gemeinsam bauen sie auch Futterglocken und Nistkästen für Vögel, testen ihr Wissen beim Quiz, malen oder rätseln.

Langweilig wird ihnen dabei nicht. Der überraschende Schneefall am Dienstag sorgte doppelt für Begeisterung bei den Kindern, die Schneemann und Iglu bauten. Für eine warme Mittagsmahlzeit und Getränke nach dem Toben an der frischen Luft sorgt das Restaurant der Blumberger Mühle, das ausschließlich regionale Produkte der Saison in Bio-Qualität anbietet. Und zwischen den Exkursionen haben die Kinder auch im Haus viel Gelegenheit, auf eigene Entdeckungsreise zu gehen, zum Beispiel in der Moor- oder Waldausstellung, am sprechenden Baum, an den großen Aquarien oder an der neuen Wissenseule, eine interaktive Knobelsäule mit Tierstimmenmemory und anderem.

Die Blumberger Mühle ist auch im Winter gerade für Familien ein lohnenswertes Ausflugsziel. "Eine Saisonpause gibt es für uns eigentlich gar nicht mehr", bestätigt Mitarbeiter Matthias Otto. Auch das große Freigelände lädt zu Wanderungen ein. Die Skuddenherde hat gerade kleine Lämmchen, die man gut beobachten kann. Auch die Wollschweine Piggeldi und Frederik stört die Kälte nicht.

Am 11. Februar beginnt eine Internationale Woche mit Vorträgen und Ausstellungen. Am 19. Februar ist Familientag. Da dreht sich alles um den Storch als internationalen Botschafter.

Die Ferienangebote sind für Kinder kostenlos; mehr Infos unter www.blumberger-muehle.de.