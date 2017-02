Ohne Punktverlust den Amtspokal geholt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Der Möbiskruger SV II hat sich mit einer souveränen Leistung beim 21. Amtsturnier in Neuzelle den Titel der besten Hallenmannschaft im Fußball gesichert. Er blieb im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen und als einzige Mannschaft gänzlich ohne Punktverlust.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548843/

Auch in diesem Jahr wurde beim traditionellen Amtsturnier in Neuzelle die beste Hallenmannschaft des Amtes ausgespielt. Insgesamt traten sechs Mannschaften im Turniermodus "Jeder gegen Jeden" in den Wettstreit um den prestigeträchtigen Amtspokal. Die beiden Kreisligisten Neuzeller SV und Möbiskruger SV stellten hierbei jeweils zwei Mannschaften. Der Coschener SV sowie der diesjährige Ausrichter des Turniers, der SV Wellmitz, komplettierten das Starterfeld mit jeweils einem Team.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Amtsdirektor Hans-Georg Köhler nahm das Turnier dann auch schnell Fahrt auf. Bereits im zweiten Turnierspiel standen sich mit dem Möbiskruger SV II und dem Neuzeller SV I gleich zwei der ausgemachten Turnierfavoriten gegenüber. In dieser spannenden Begegnung behielt der Möbiskruger SV II knapp mit 1:0 die Oberhand und legte damit den Grundstein für einen erfolgreichen Turnierausgang. Auch der letztjährige Zweite, der Coschener SV, kam gut aus den Startlöchern und konnte die ersten beiden Spiele gegen den Neuzeller SV II (2:0) und Möbiskruger SV I (5:0) siegreich gestalten. Im dritten Spiel riss jedoch die Siegesserie, als man sich Neuzelle I knapp mit 2:3 geschlagen geben musste.

Der Kreisligist aus Wellmitz erwischte hingegen einen gebrauchten Tag und konnte lediglich im ersten Spiel gegen Möbiskruge I einen Punkt erarbeiten. So verabschiedete sich der Kreisligist recht früh aus dem Rennen um die vorderen Platzierungen. Im weiteren Verlauf zeichnete sich ein Titelzweikampf zwischen dem Möbiskruger SV II und Neuzeller SV I ab. Beide Teams bestritten ihre verbleibenden Turnierspiele souverän und ohne Punktverlust. Durch den Sieg im direkten Duell der beiden Kontrahenten sicherte sich der Möbiskruger SV II mit einer weißen Weste verdientermaßen den Amtspokal des Jahres 2017.

Bei der anschließenden Siegerehrung beglückwünschte Amtsdirektor Hans-Georg Köhler alle Teams zu einem sportlich fairen Wettbewerb und prämierte neben den Mannschaften auch einzelne Sportler für ihre guten Leistungen. So sicherte sich wie auch im vergangenen Jahr Chris Eitner vom Möbiskruger SV II mit acht Treffern die Torjägerkanone. Aber auch der beste Spieler war bereits ein Altbekannter. So wurde Oliver Lindenblatt vom Neuzeller SV I genau wie im Vorjahr von den Teams zum wertvollsten Spieler gewählt. Die Prämierung des besten Torhüters wanderte ebenfalls nach Neuzelle. Neuzugang Robyn Seidemann von der zweiten Mannschaft war nach Meinung der Trainer der beste Mann zwischen den Pfosten.

Dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung des Amtspokals geben wird, ist bereits gebont. Ausrichter wird zum wiederholten Mal der Wellmitzer SV um den rührigen Egon Koschke sein.