Rund 120 neue Kita-Plätze für Werneuchen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548844/

Den Abbau der Warteliste bei den Kitas bezeichnet Bürgermeister Burkhard Horn als eine der wichtigsten Aufgaben für 2017. Bereits vor einigen Wochen hatte es für dieses Jahr mehr als 100 Anmeldungen gegeben. Einige Kinder könne man nicht unterbringen, so der Verwaltungschef im November.

Inzwischen sind die Gespräche mit einem Investor jedoch weit vorangeschritten. Dieser will die frühere Apotheke in der Altstadt auf eigene Kosten zu einer Kita umbauen, die Kommune mietet die Räume. Nachdem man ursprünglich von rund 40 Mädchen und Jungen ausging, sollen nun doch mehr Kinder betreut werden. "Es sind etwa 50 Plätze", sagte Horn im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung. Dies sei möglich, weil weitere Räume im ersten Obergeschoss des Gebäude - dort befand sich eine Arztpraxis - genutzt werden sollen. Dort wolle man vor allem ältere Mädchen und Jungen betreuen. Die entsprechenden Pläne überarbeite derzeit ein Architekt, hieß es. Mit der Veröffentlichung des Haushalts 2017 vor wenigen Tagen können nun auch erste Aufträge ausgelöst werden. "Die Gewerke stehen Gewähr bei Fuß", so der Werneuchener Rathauschef. Die Gesamtfläche, die die Kommune anmietet, beträgt rund 400 Quadratmeter.

Mit der Eröffnung wird im Spätsommer gerechnet. "Wir gehen vom 1. August oder 1. September aus", so Horn. Auf die vier bis fünf benötigten Erzieherstellen könne sich eigenes Personal bewerben, man wolle aber auch externe Bewerber berücksichtigen. Die entsprechenden Mittel seien im Haushaltsplan eingestellt, so der Linken-Politiker.

Eine weitere Entlastung ergibt sich durch das Engagement eines ortsansässigen Unternehmers. Dieser plant den Neubau einer Kindertagesstätte in Werneuchen. Dafür soll ein kommunales Grundstück verkauft werden. Mit dem Geschäft müssen sich in den kommenden Wochen die zuständigen politischen Gremien der Stadt befassen. Bürgermeister Horn geht auch in diesem Fall von einem "baldigen Baubeginn" aus. Die Einrichtung wird von einem freien Träger, den der Investor sucht, betrieben. In seiner Rede auf dem städtischen Neujahrsempfang hatte der Linken-Politiker von insgesamt rund 120 neuen Kita-Plätzen gesprochen, die mit den zwei Projekten geschaffen werden.

Bereits im November letzten Jahres setzte sich die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung in einer Vorlage für die Schaffung einer Inklusions-Kita in Werneuchen ein. In der Einrichtung sollten Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut werden. Damit böte sich die Chance, das Angebot nicht nur quantitativ, sondern auch inhaltlich aufzuwerten, so Thomas Gill. In Brandenburg gebe es schon eine Reihe von solchen Kitas, die sich in der Trägerschaft von sozialen Einrichtungen befinden. Es sei daher sinnvoll, die Erfahrungen und Kompetenzen eines zukünftigen Betreibers bereits bei der Entwicklung des Konzepts und der Planung der Einrichtung zu nutzen, erklärte der SPD-Fraktionschef.

Die Stadtverordneten stimmten der Vorlage zu, allerdings gab es eine Änderung. Statt eines freien Trägers soll nun die Kommune möglicherweise ein entsprechendes Konzept umsetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, entstehende Kosten zu ermitteln.