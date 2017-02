Gulasch und Obst auf dem Speiseplan

artikel-ansicht/dg/0/

Dienstag, 11 Uhr, in der Zooschule: Fast alle Plätze sind belegt. Überall wird hoch konzentriert gearbeitet. Stille. Trockenfilzen steht heute als Kreativangebot auf dem Programm. Hier entsteht ein Schmetterling, dort eine Ente. Klar, ein Tier muss es sein. Die siebenjährige Josy aus Eberswalde hat sich für einen Pinguin entschieden. "Das ist mein Lieblingstier", verrät das Mädchen. Die Konturen sind schon deutlich erkennbar, auch die Augen. Aber die Flügel fehlen noch, macht Paulina Ostrowska aufmerksam.

"Ich habe von dem Angebot in der Zeitung gelesen", erzählt Erika Schulz, Josys Oma. Die Enkelin verbringe die Ferien bei ihr. Und da wolle sie ihr natürlich etwas Abwechslung bieten. "Gestern waren wir zum Beispiel in der Therme", berichtet die Eberswalderin. Für den Zoo "haben wir ohnehin eine Jahreskarte". Da lag also ein Besuch während der Ferien nahe.

Paulina Ostrowska, die seit Ende 2009 die Zooschule leitet, mahnt mit Blick auf die Uhr: "Langsam zum Abschluss kommen." Auf den Nachwuchs wartet jetzt nämlich eine Winterwanderung mit Fütterung. In der Ecke steht schon ein Eimer mit Obst bereit. "Wir versuchen seit etlichen Jahren, in den Ferien jeweils ein Angebot für die Kinder zu machen", sagt Ostrowska, ausgebildete Erzieherin. Dabei orientiere man sich natürlich auch an den Jahreszeiten. In den Osterferien beispielsweise wolle man Brutkästen für Singvögel bauen. Die Offerten, die die Großen ein wenig an Ferienspiele erinnern, werden sehr gut angenommen, so die Leiterin.

Inzwischen sind die Kinder startklar. "Auf geht's. Wir wollen als Erstes die Wölfe füttern", verrät Ostrowska den Mädchen und Jungen. Die sind natürlich prompt begeistert. "Unterwegs erzähle ich euch etwas über die Tiere, an denen wir vorbeikommen." Und schon erreicht die Gruppe die Klammeraffen. Paulina Ostrowska klappert mit dem Obsteimer. Newton, Paula und Emily verlassen das warme Haus, kommen heraus. "Die Klammeraffen gehören zu den geschicktesten Affen", erzählt die Leiterin der Zooschule den Kindern. "Mit dem Schwanz können sie nämlich auch greifen." Der berühmte Vorführeffekt "scheitert" jedoch. Newton schnappt mit der Hand nach den Weintrauben.

Ein paar Meter weiter kommen dann auch schon die Gibbons, die laut Ostrowska die Klammeraffen in puncto Geschicklichkeit noch toppen. Sammy streckt sofort den Arm aus - und wartet auf eine kleine Ration Obst. "Allzu viel Süßes dürfen die Affen aber nicht fressen. Sie neigen nämlich zur Verfettung", erklärt die Schulleiterin. Besser sei Gemüse. Obst sei nur als "Leckerli" gedacht. Weiter geht's. Vorbei am Bartkauz, an den Pinguinen. Und schon sind die Wölfe in Sichtweite. "Hier geht es lang", wissen Josy als Stammbesucherin und ihre Freundin Jalin Bescheid.

Für die Wölfe hat Paulina Ostrowska Gulasch zum Mittag "bestellt". "Wer möchte mir beim Füttern helfen?", fragt sie in die Runde. Und schwupp gehen einige Hände hoch. Josy und Jalin sind dabei. Handschuhe über, ein Griff in den Eimer. Die Fleischstücke fliegen ins Gehege. Die Wölfe lassen es sich sogleich schmecken. Ruckzuck ist der Topf leer. Alles verputzt.

Und die Gruppe zieht weiter - samt Obsteimer - zu den Waschbären. Unterwegs noch ein kurzer Stopp an einem Schaukasten mit Vogeleiern. Die Kinder fragen, von wem das große Ei stammt. "Das ist von einem Strauß, ein großer Laufvogel", erklärt Paulina Ostrowska. Aha. Munter stapft der Nachwuchs durch den Schnee. Zu den Waschbären. Woher kommt eigentlich der Name? Ostrowska sagt: "Schaut mal genau zu, was sie mit dem Futter machen."

Nach getaner Arbeit haben sich auch die Zweibeiner eine Stärkung verdient. Am Lagerfeuer winkt für die Kleinen Stockbrot.

Die Angebote im Zoo laufen noch bis Freitag, Anmeldungen sind möglich unter Tel. 03334 22809 oder zooschule@eberswalde.de