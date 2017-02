Erfolgskurs mit Biodiesel und Biogas

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Bio-Energiehersteller Verbio, der in Schwedt Biodiesel, Bioethanol und Biomethan produziert, hat im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Rekordergebnis eingefahren. Vorstandsvorsitzender Claus Sauter erklärte auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft in Leipzig, dass Verbio in allen Unternehmenssegmenten erfolgreich sei und mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 73 Millionen Euro eine Steigerung um 44 Prozent erreicht habe. Die Aktionäre dürfen sich über eine Dividendenausschüttung von 15 Cent je Aktie freuen, ein Jahr zuvor lag sie bei 10 Cent.

Verbio erzeugte 2015/2016 knapp 450 000 Tonnen Biodiesel, das ist Rekord. Im Segment Bioethanol/Biomethan wurde ebenfalls ein Rekordergebnis erzielt. 42 Millionen Euro beträgt der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Fast 240000 Tonnen Bioethanol, das unter anderem Benzin beigemischt wird, wurden erzeugt. Die Biomethan-Produktion konnte Verbio um elf Prozent steigern, im laufenden Geschäftsjahr will Verbio sie weiter auf 600 Gigawattstunden steigern. Dafür soll die Effizienz der Anlage in Schwedt verbessert und ihre Kapazität erhöht werden.

Gleichzeitig will Verbio seine Stroh-Biomethan-Anlage in Schwedt aus- und eine neue Anlage in Pinnow bauen. Die Stroh-Biomethananlage Schwedt wird im Rahmen des Programms NER300 von der EU gefördert. Sie vergärt Stroh, das von der Landwirtschaft nicht als Einstreu oder für die Humusbilanz auf den Feldern benötigt wird, zu Biogas, das für gasbetriebene Kraftfahrzeuge oder für die Erzeugung erneuerbaren Stroms in Kraftwerken genutzt wird.

Laut Deutschem Biomasse-Forschungszentrum in Leipzig bleiben bisher rund zehn Millionen Tonnen Stroh in Deutschland ungenutzt auf den Feldern liegen. Ein Potenzial von Biokraftstoff für fünf Millionen Pkw.

Verbio korrigierte seine Ergebnisprognose für 2016/2017 auf 90 Millionen Euro.