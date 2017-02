Warten auf den Baubeginn

artikel-ansicht/dg/0/

Bauprojekt vorerst auf dem Papier: Bei der öffentlichen Präsentation des Vorhabens der Uckermärkischen Werkstätten in Pinnow konnten die Besucher auf einer Zeichnung anschauen, was im Technologie- und Gewerbezentrum entstehen soll. © MOZ/Kerstin Unger

Neben dem Unternehmen Verbio, das im Pinnower Gewerbegebiet eine Stroh-Biomethananlage errichten wird, präsentierte Jutta Frank, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Uckermark, ihr Projekt der Öffentlichkeit. Der 850 Mitglieder zählende anerkannte Verband der freien Wohlfahrtspflege ist die Wirtschaftsbasis für zahlreiche soziale Projekte in der Region. Sie reichen vom Integrationsdienst für schwerbehinderte Menschen über die Schul- und Sozialarbeit bis hin zur Schuldnerberatung. Zu den verschiedenen Fachbereichen gehört auch die berufliche Eingliederung. In Prenzlau, Schwedt, Pinnow und Angermünde werden in den anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 510 Frauen, Männer und Jugendliche betreut. Das fachliche Spektrum ist breit. Die Teilnehmer arbeiten unter anderem in der Wäscherei, in der Änderungsschneiderei, der Polsterei, in der Tischlerei oder in der Metallbearbeitung.

In Pinnow gibt es bereits die Gärtnerei, in der behinderte Menschen ihre Fähigkeiten bei verschiedenen Arbeitsschritten vielseitig einsetzen können. Demnächst soll ein weiterer Bereich hier angesiedelt werden.

"Unser größtes Sorgenkind ist der Standort Angermünde", berichtete die AWO-Geschäftsführerin. 2014 war eine Erweiterung der Einrichtung am ehemaligen Kalksandsteinwerk auf 60 Plätze geplant. 1,6 Millionen Euro sollten investiert werden. "Alle Schritte waren eingeleitet. Ende 2014 reichten wir die Bauunterlagen ein, um 2015 die Baugenehmigung zu bekommen", schilderte Jutta Frank. Im Oktober 2015 zog die AWO selbst die Reißleine und stoppte den Bau. Der Betreiber der Biogasanlage in der Nachbarschaft hatte Widerspruch beim Landkreis eingelegt. Nach einem Termin beim Verwaltungsgericht Potsdam Anfang Februar schien alles klar zu gehen. Doch dann kam die Ernüchterung. "Nach unserem Erkenntnisstand wurde die Biogasanlage seit der Aufnahme des Normalbetriebes illegal betrieben, weil keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorlag. Das Umweltamt wird auf die Einhaltung der Richtlinien hinwirken. Das Biogasunternehmen klagt gegen den Landkreis. Nach Information unseres Anwaltes sollten wir uns darauf einstellen, dass der Prozess fünf, sechs oder mehr Jahre dauern kann. Deshalb haben wir uns entschieden, den Standort auf Eis zu legen und nach vorn zu schauen", so Jutta Frank. "Wir haben eine Aufnahmeverpflichtung für Menschen, die nicht auf dem Markt arbeiten können, aber arbeiten wollen."

Der Plan B ist nun der Neu- und Ausbau auf dem Grundstück TGZ Pinnow 5 und 6, das bereits gekauft ist. Hier sollen künftig 60 Werkstattplätze entstehen und 21 geförderte Plätze für mehrfachschwerstbehinderte Menschen vom Standort Schwedt her verlegt werden. Insgesamt werden in Pinnow rund 4,5 Euro investiert. Das Objekt wird aus drei Verbindungsbauten bestehen. Im Haupttrakt finden das Büro, die Technik und die Umkleide- und Sanitärräume ihren Platz. In einen Neubau zur linken Seite bietet künftig eine Wäscherei gute Arbeitsbedingungen. Rechts entsteht eine neue Tischlerei, in der unter anderem Carports und Dinge mit besonderer Holzlänge gebaut werden. In den Standort Angermünde zieht die Schwedter Tischlerei der Uckermärkischen Werkstätten, die derzeit im zweiten Obergeschoss eines Hauses untergebracht ist. "Das ist unpraktisch", berichtete Jutta Frank.

Wann es mit dem Bau losgehen kann, ist allerdings noch unklar. Bei der Vorstellung des Projektes im Juli 2016 seien die Gemeinde und der Antragsteller auf mögliche Probleme mit der Denkmalpflege hingewiesen worden. Die Bauform der ehemaligen Kasernenanlage bleibe zwar erhalten, aber die Zwischenbauten wurden bemängelt, erklärte Detlef Krause, Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse. Nach einer Begehung mit Vertretern der unteren Denkmalbehörde sei der Bauantrag im September 2016 eingereicht worden, informierte er. Bis heute stehe die Antwort aus. "Es gibt noch keine Baugenehmigung. Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis", so Detlef Krause.