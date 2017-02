Glätteunfälle und Schneebruch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548849/

Ende einer Fahrt: Dieser Sattelzug rutschte am Dienstagmittag auf der B 168 zwischen Eberswalde und Trampe in den Graben.

Ende einer Fahrt: Dieser Sattelzug rutschte am Dienstagmittag auf der B 168 zwischen Eberswalde und Trampe in den Graben. © MOZ/Thomas Burckhardt

Bereits am Montagabend war auf der Autobahn A 11 bei Bernau ein polnischer Sattelschlepper, der 20 Tonnen Holz geladen hatte, ins Schleudern geraten. Der Transporter durchbrach auf schneeglatter Fahrbahn fast die Mittelleitplanke und kippte um. Der 43-jährige Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die A 11 war sogar am Dienstagmittag noch zwischen den Anschlussstellen Bernau-Nord und Süd in Richtung Berlin gesperrt. Das Holz wurde umgeladen, mehrere Hundert Liter Diesel waren abzubinden. Es kam zu Staus.

Im Graben endete am Dienstag gegen Mittag die Fahrt eines Sattelzugs auf der B 168 zwischen Eberswalde und Trampe. Die Polizeidirektion Ost registrierte laut Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß zwischen Mitternacht und 12 Uhr insgesamt 59 Verkehrsunfälle, davon sechs, bei denen Personen Blessuren erlitten.

Bei der Barnimer Busgesellschaft (BBG) kam es infolge des üppigen Schneefalls laut Geschäftsführer Frank Wruck indes zu keinen nennenswerten Problemen. "Wir hatten gewissermaßen Glück. Wegen der Winterferien warten wir gerade die Gleichrichterunterwerke. Deshalb sind in Eberswalde statt der Obusse jetzt Dieselfahrzeuge im Einsatz." Die schaffen die Steigungen leichter.

Zu etlichen Einsätzen rückte hingegen die Berufsfeuerwehr Eberswalde in der Nacht sowie am Dienstag aus. Die Männer wurden vor allem zum Baumschnitt gerufen. Unter der Last des feuchten Schnees drohte so mancher Ast beziehungsweise so manches Gehölz zu brechen. So war die Truppe beispielsweise am Paschenberg und an der Heinrich-Heine-Straße aktiv. Am Lichterfelder Weg wiederum stand ein Haus unter Wasser. Dort hieß es: Abpumpen.

Mit Blick auf die Gefahr von Schneebruch warnt die Stadtverwaltung vor dem Betreten öffentlicher Anlagen und des Waldes. Der städtische Winterdienst war ab drei Uhr unterwegs. Die Strecken zum Krankenhaus und zur Feuerwehr hatten zunächst Priorität. Ebenso wie Bundes- und Landesstraßen. Im Bauhof stehen noch ausreichend Salz und Kies zur Verfügung, heißt es.