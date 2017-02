Schritt zu mehr Gerechtigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zwei Jahre nach der Einführung des Mindestlohns ist er das erste Mal gestiegen - von 8,50 Euro auf 8,84 Euro. In der Region Ostbrandenburg sind trotzdem noch immer mehr als 16 500 Menschen auf Hartz IV angewiesen, 10 600 im Barnim. Viele stecken in Minijobs.

Ob Küchenhilfe oder Zimmermädchen - wer unter dem Mindestlohn arbeitet, bekommt seit dem 1. Januar 2017 34 Cent mehr pro Stunde. Bundesweit erhalten nun auch Gebäudereiniger mehr Geld im Monat. In den ostdeutschen Bundesländern ist die Lohnuntergrenze somit von 8,70 Euro auf 9,05 Euro geklettert. "Die Horroszenarien von Entlassungswellen, die vor der Einführung gezeichnet wurden, haben sich nicht bestätigt", sagt Steffen Muschner, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Barnim. In der Reinigungs-, Frisör- oder Gastronomiebranche, in denen der Mindestlohn zumeist gezahlt wird, seien die Lohnkosten häufig auf den Verbraucher umgelegt worden. "Und der Kundenstrom riss dennoch nicht ab", so Muschner.

Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und zu mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, findet Sebastian Walter, Regionsgeschäftsführer vom Deutschen Gewerkschaftsbund Ostbrandenburg. "Aber es ist eben nur eine Untergrenze - wirklichen Schutz vor Altersarmut oder Bezuschussung durch das Arbeitsamt bieten nur Tarifverträge", so Walter. Die Menschen haben also auch im Barnim mehr Geld in der Tasche und dennoch: 3196 Menschen (Stand September 2016) zählen zu den sogenannten erwerbstätigen Leistungsbeziehern. Das bedeutet, ihr monatliches Einkommen wird durch Hartz IV ergänzt. 988 davon gehen einem Minijob nach, sie verdienen also nicht mehr als 450 Euro monatlich.

Jeanette Fischer würde gern mehr arbeiten als nur ein paar Stunden in der Woche. Die Hortzeiten ihrer siebenjährigen Tochter könne sie aber als alleinerziehende Mutter nur mit kurzen Arbeitszeiten vereinbaren, sagt die 32-jährige Eberswalderin. Deshalb sei sie auf die Unterstützung durch die Agentur für Arbeit angewiesen. Die gelernte Kauffrau im Einzelhandel ist als Zimmermädchen im Hotel am Markt in der Eberswalder Innenstadt beschäftigt. Trotzdem sie ihren Job gern mache, so habe sie sich ihre berufliche Zukunft nicht vorgestellt. Auch nach ihrer Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen habe sie bisher keinen Job gefunden, der ihr Leben als Mutter berücksichtige.

Ein häufiges Problem: Weit über die Hälfte der geringfügig Beschäftigten bundesweit seien Frauen, sagt Sebastian Walter. Für sie und auch alle anderen fordert er, dass sich die Jobcenter mehr für die Beschäftigten im Leistungsbezug engagieren. "Minijobs oder geringfügige Beschäftigung sind ein Armutsrisiko."

Torsten Landgraf, der das Hotel am Markt betreibt, würde seine Mitarbeiterin gern mehr beschäftigen, nur müsse dafür auch die Auslastung der Zimmer entsprechend sein. Nach der Einführung des Mindestlohns habe er weder in seinem Hotel noch in seinem Restaurant in Eberswalde im Personalbereich etwas verändert. Er sei durch das unstete Geschäft der Hotel- und Restaurantbranche schon immer auf geringfügig und temporär Beschäftigte angewiesen. Auf deren Löhne habe er auch vor dem Mindestlohn geachtet. "Bei mir hat niemand für drei oder vier Euro gearbeitet", nennt er ein Beispiel. Das sei aber nicht überall der Fall, sagt Steffen Muschner. "Stellen wie die von Tellerwäschern fallen zum Teil einfach weg und werden auf die Fachkräfte übertragen", sagt er. Aus betrieblicher Sicht, häufig die einzige Möglichkeit zu überleben. Torsten Landgraf würde Mitarbeitern im Dienstleistungsbereich gern einen Bruttostundenlohn von 15 Euro zahlen. Allerdings müsse das Gros der Kosten auf die Kunden umgelegt werden. "Und eine Pizza für 27 Euro kauft niemand", beschreibt er das Kernproblem.

Ziel sollte nach Sebastian Walter deshalb sein, Minijobber oder Geringverdiener in Tarifverträge zu bekommen. Lohn, Urlaub, Weihnachtsgeld - solche Dinge seien dann geregelt. "Der Wert der Arbeit muss anerkannt werden", sagt Walter.