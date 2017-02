Genossenschaft bekennt Farbe

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft GWG Angermünde bekennt Farbe. In der Prenzlauer Straße verwandelte sie einen hässlichen grauen Wohnblock in einen bunten, attraktiven Blickfang, in dem sich die Mieter rundum wohlfühlen können.